Mario Kovačević uoči Gorice: Imaju malo bodova u odnosu na kvalitetu igre. Neće biti lagano

Dinamo je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske u prošlom kolu, ali do kraja sezone mora odigrati još četiri prvenstvene utakmice. Prva od njih je protiv Gorice u subotu. Trener Mario Kovačević najavio je utakmicu.

Kakva je atmosfera u svlačionici? Osvojili ste naslov prvaka?

- Proveselili smo se nakon utakmice pa prionuli radu normalno ovaj tjedan. Tri treninga odradili smo dobro, imamo još jedan. Svi su dobro osim Zajca, a odradili smo u prvenstvu sve što smo htjeli. Utakmica protiv Gorice neće biti lagana, ali spremit ćemo se da pobijedimo.

Koliko će biti teško psihički pripremiti igrače? Čeka vas i finale Kupa?

- Ne bi motivacija smjela biti problem. Mi kao prvaci lige moramo nastaviti ovako, kao prvaci Hrvatske imamo obavezu nastaviti s ovakvim igrama. Vidjet ćemo što se tiče igrača, neke ćemo možda odmoriti, nekima dati priliku, ali nećemo previše mijenjati. Zanima nas da odigramo dobru utakmicu, ovo nam je već peta utakmica protiv Gorice, znamo koliko su oni kvalitetni. Siguran sam da ćemo biti pravi.

Tradicionalno je teško igrati u Gorici, radi se o kvalitetnom protivniku?

- Imaju malo bodova s obzirom na kvalitetu igre i to tijekom cijele godine. Zadnje dvije utakmice tamo smo pobijedili, ali imaju dobru, iskusnu momčad, pogotovo veznu liniju. Kolega Carević je to dobro posložio, tu su Pozo, Kavelj, Pršir, Pavičić... Naprijed imaju igrača koji igraju u životnoj formi, imaju i jako dobre bekove u Bogojeviću i Trontelju. Igraju dobro, osvajaju bodove. Najviše gledamo sebe, stalno ponavljam i smatram da imamo kvalitetniju momčad - zaključio je Kovačević za klupske kanale.