Mario Šoštarić izabran u idealnu momčad Europskog prvenstva!

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u polufinalu Europskog prvenstva od Njemačke i u 15.15 sati igra protiv Islanda za broncu. Prije utakmice stigla je sjajna vijest za hrvatski tabor; Mario Šoštarić odabran je u All-star momčad EP-a.

Naš reprezentativac je najbolje desno krilo turnira. Zabio je 28 golova iz 34 pokušaja, odnosno imao je 82 posto realizacije. Treći je najbolji strijelac Hrvatske iza Ivana Martinovića (35) i Tina Lučina (30) i 30. na prvenstvu.

U savršenoj momčadi našli su se još golman Andreas Wolff (Njemačka), lijevo krilo August Pedersen (Norveška), lijevi vanjski Simon Pytlick (Danska), srednji vanjski Gisli Kristjansson (Island), desni vanjski Francisco Costa (Portugal) i pivot Johannes Golla (Njemačka). MVP turnira je zasluženo i prvi strijelac trenutačno Mathias Gidsel, najbolji mladi rukometaš na EP-u je već spomenuti Costa. Za najboljeg obrambenog igrača odabran je Portugalac Salvador Salvador.