Mario Šoštarić izabran u idealnu momčad Europskog prvenstva!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mario Šoštarić izabran je u najbolju momčad Europskog rukometnog prvenstva. Zabio je 28 golova na turniru i bio jedan od ključnih rukometaša Hrvatske na putu do polufinala, a sad će se boriti za broncu

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u polufinalu Europskog prvenstva od Njemačke i u 15.15 sati igra protiv Islanda za broncu. Prije utakmice stigla je sjajna vijest za hrvatski tabor; Mario Šoštarić odabran je u All-star momčad EP-a.

EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' 00:57
EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' | Video: 24sata/Pixsell/Hrvatski rukometni savez

Naš reprezentativac je najbolje desno krilo turnira. Zabio je 28 golova iz 34 pokušaja, odnosno imao je 82 posto realizacije. Treći je najbolji strijelac Hrvatske iza Ivana Martinovića (35) i Tina Lučina (30) i 30. na prvenstvu. 

U savršenoj momčadi našli su se još golman Andreas Wolff (Njemačka), lijevo krilo August Pedersen (Norveška), lijevi vanjski Simon Pytlick (Danska), srednji vanjski Gisli Kristjansson (Island), desni vanjski Francisco Costa (Portugal) i pivot Johannes Golla (Njemačka). MVP turnira je zasluženo i prvi strijelac trenutačno Mathias Gidsel, najbolji mladi rukometaš na EP-u je već spomenuti Costa. Za najboljeg obrambenog igrača odabran je Portugalac Salvador Salvador.

