Marko Golubić za Hrvatsku osvojio novo mjesto za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu

Hrvatski se taekwondo izborio i za trećeg sportaša na Olimpijskim igrama u Parizu. Marko Golubić je u Bugarskoj prijestolnici Sofiji Hrvatskoj donio novo mjesto na OI-ju na turniru europskih kvalifikacija, koji je posljednja dva dana bio središte pažnje svjetskog taekwondoa.

Marko je pobijedio Jelsena Van Jupena iz Nizozemske, Sebastiana Thunea iz Norveške i Aliana Alija iz Švedske.

- Tek sad počinjem! - rekao je Marko nakon posljednje borbe.

Prve su dvije kvote Hrvatskoj donijeli Lena Stojković i Ivan Šapina. No, svi se oni tek trebaju izboriti da budu najbolji i u Hrvatskoj u tim kategorijama kako bi vidjeli Pariz. Dakle, Hrvatska će u na OI-ju imati barem troje boraca, ali još se ne zna tko će to biti.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Golubiću su 23 godine, član je zagrebačkog Metalca, a prošle je godine postao svjetski prvak u kategoriji do 74 kg.

- Znao sam da sam veliki potencijal i talent i da će se naplatiti. Jako sam ponosan na sebe, tim, obitelj, i ovu medalju posvećujem Dubravi i Zagrebu - rekao je nakon tog zlata i ispričao:

Foto: HTS/Facebook

- Ja sam kvartovski dečko iz Dubrave, ponosim se time. Ima nešto u toj Dubravi, odakle stiže puno medalja, ha, ha. Uvijek sam sanjao neku veliku medalju, bez obzira na to bilo to svjetsko ili europsko prvenstvo, možda Olimpijske igre. I sad sam stigao do toga. Oduvijek navijam za Dinamo, tu nema priče. Odmalena kad god mogu idem i na utakmice i san mi je jednog dana izaći na maksimirski stadion, pa da me tamo pozdravi i zaplješće mi zagrebačka publika. Kao i svaki dječak, i ja sam obožavao nogomet, ali ga nikad nisam trenirao. U 1. razredu osnovne škole moja kuma je upisala taekwondo, pa sam krenuo i ja. U svoju osnovnu školu. I to je bila ljubav na prvi pogled. Bio sam kadetski i juniorski prvak Hrvatske, nizao uspjehe, osjetio da se tu dobro snalazim. Prva europska juniorska medalja mi je bila najveći poticaj za daljnju karijeru. Tad su krenule i nekakve stipendije, tad su zapravo ljudi i čuli za mene.

Foto: HTS/Facebook

Nastupila je u Sofiji i Doris Pole koja je nakon pobjeda protiv predstavnica Norveške (Karoline Gjelsvik) i Italije (Natalia D'Angelo), u zadnjim sekundama meča izgubila od predstavnice Španjolske Cecile Castro Burgos.