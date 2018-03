Marko Kopljar teško ozlijeđen: Kraj sezone, upitna i karijera?!

Marko Kopljar, koji se od hrvatske rukometne reprezentacije oprostio ove godine nakon Europskog prvenstva, stradao je prije tri dana na utakmici EHF kupa u kojoj je njegov Füchse Berlin gostovao u Francuskoj kod St. Raphaela.

Pred kraj prvog poluvremena Kopljar je pretrpio tešku ozljedu. Našem rukometašu pukla je Ahilova tetiva, izvijestili su iz kluba. Bit će brzo operiran, ali oporavak će trajati dugo. Pretrage su navodno pokazale da je ova sezona za njega gotova.

Füchse Berlin: Long-term missing of Marko Kopljar makes the club retrieve loaned out young talent ...

