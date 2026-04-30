Marko Marić ide u susjedstvo u redove posrnulog velikana?

Željezničar prolazi kroz tešku sezonu. Sarajevski velikan trenutačno je tek šesti u prvenstvu s devet pobjeda nakon 31 kola, u ligi koja broji deset klubova. Borba za europske pozicije odavno je izgubljena, pa je fokus prebačen na stabilizaciju kluba uoči nove sezone.

Prema pisanju Sportnewsa, Željezničar sprema ozbiljan zaokret. Klupu bi trebao preuzeti hrvatski trener Ivan Prelec, dok bi na poziciju sportskog direktora mogao stići Marko Marić, bivši sportski direktor Dinama.

Svečana loža na Maksimiru tijekom susreta između Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Marić je tu funkciju u Dinamu obnašao od ožujka 2024., nakon dolaska nove uprave na čelu s Velimir Zajec, no smijenjen je već u veljači 2025., usred zimskog prijelaznog roka. Prelec je bez angažmana od studenog 2025., kada je dobio otkaz u Vejle Boldklub.