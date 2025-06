Marko Milanović: Stari je ušao u sobu i pitao me 'šta ćeš s tim sportom?'. Ništa nećeš zaraditi

Dok se ime njegovog oca, predsjednika Republike Zorana Milanovića, svakodnevno provlači kroz medijski prostor, mlađi sin Marko (20) svoj put krči u tišini, na sportskim strunjačama, daleko od političke arene. Talentirani hrvač zagrebačkog Metalca i osvajač europske bronce gradi impresivnu karijeru, a temeljni savjet dobio je upravo od oca, u trenutku koji je definirao njegov sportski put.

U nedavnom gostovanju u Podcastu Inkubator, Marko je otkrio ključni trenutak s početka karijere. Dok je kao srednjoškolac vagao čime će se baviti u životu, otac Zoran ušao mu je u sobu s direktnim pitanjem.

- Stari mi je jednom ušao u sobu i pitao "Šta ti misliš s tim sportom?". Bila je to srednja škola, neka premosnica što ću raditi u životu. Rekao sam mu da se mislim baviti hrvanjem - ispričao je Marko.

Na očevo pitanje je li siguran, odgovorio je potvrdno. A on mu je, tvrdi Marko, poručio:

- Dobro, onda nastoj biti olimpijski prvak jer se inače nema smisla tim baviti.

Marko je nastavio:

- To je takav sport, svi mislimo isto. Ne možeš u borbi razmišljati koliko ćeš zaraditi. Kaj ćeš zaradit? Nikaj nećeš zaradit. Tek kad osvojiš medalju, taj osjećaj...

Prvenstvo Hrvatske u hrvanju gr?ko-rimskim stilom | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Od juda do hrvačke elite

Iako danas slovi za jednog od najperspektivnijih hrvatskih hrvača, Markov prvi sport bio je judo. Prekretnica se dogodila 2016., kad je na televiziji pratio olimpijski nastup Bože Starčevića. Inspiriran njegovom borbom, odlučio je promijeniti sport, a sudbina je htjela da mu upravo Starčević godinama kasnije postane klupski trener u "tvornici šampiona", Metalcu.

Uspjesi su stizali brzo. Okitio se zlatom na međunarodnom kadetskom prvenstvu u Zagrebu, pomeo konkurenciju u Subotici, a Hrvatski hrvački savez ga je 2021. proglasio najboljim mladim kadetom. Kruna dosadašnje karijere stigla je prošlog ljeta na Europskom prvenstvu za hrvače do 20 godina u Novom Sadu, gdje je osvojio brončanu medalju u teškoj kategoriji do 130 kilograma.

Radna etika i glava šampiona

Markovi treneri jednoglasni su u ocjeni da njegov uspjeh nije samo plod talenta. Mladić visok 193 centimetra, koji je s godinama dogurao do impresivnih 104 kilograma i sada se natječe u najtežoj kategoriji, posjeduje izvanrednu radnu etiku i mentalnu snagu.

- On je izrazito talentiran za hrvanje, ali to nije dovoljno za uspjeh. On ima i takvu glavu. Dođe sat prije treninga i jedan je od zadnjih koji odlazi doma - izjavio je prije nekoliko godina njegov tadašnji trener Mario Mihalj.

Njegovu srčanost potvrđuje i anegdota koju je ispričao Nikola Starčević. Marko je jednom prilikom borbu odradio sa slomljenom rukom, a treninge nije propuštao ni s gipsom. To su odlike koje, kažu znalci, odvajaju dobre od vrhunskih.

Marko Milanović, sin predsjednika RH Zorana Milanovića, dobio priznanje za najuspješnijeg hrvača među kadetima | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nošenje tereta slavnog prezimena

Biti sin aktualnog predsjednika države nosi poseban teret, pogotovo u sportu gdje se uspjeh mjeri isključivo rezultatom. Marko je toga svjestan, no ne dopušta da ga to ometa.

- Svjestan sam ja tko sam i što sam i da se to može protumačiti dvojako, ali hrvanje to može iskoristiti za nešto pozitivno. Recimo, za promoviranje hrvačkog sporta. Svatko od nas ima svoj križ koji vuče i koji mu daje snagu u teškim trenucima. Mene to ne dira - rekao je za Večernji list.

Uz sportsku karijeru, Marko je i redoviti student na Sveučilištu u Zagrebu, pokazujući da uspješno balansira između akademskih i sportskih obaveza. Zajedno sa starijim bratom Antom Jakovom, dosljedno izbjegava medijsku eksponiranost, želeći da se o njemu govori isključivo kroz sportska postignuća.

Foto: Damir SENCAR