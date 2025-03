Marko Milun u lovu na ugovor s boksačkim tajkunom: 'Neću na levatima graditi profi karijeru'

Hrvatski boksač Marko Milun (28) već godinama gradi boksačku karijeru kroz amaterska natjecanja, a sada je odlučio napraviti zaokret. U dogovoru sa svojim trenerom Leonardom Pjetrajem zaključio je da je vrijeme za novi izazov u karijeri i prelazak među “velike igrače” na profesionalnoj razini. Hrvatska je tako dobila još jednog teškaša koji će pokušati izboriti svoje mjesto među najboljima.

Hrvatske navijače tradicionalno najviše zanimaju teškaši, a Milun u svakoj borbi, osim impresivnom fizičkom spremom, oduševljava i atraktivnim stilom borbe. Boksač rodom iz Dicma ispričao nam je kako je došlo do ovog zaokreta u karijeri i zašto se odlučio na taj korak.

- Sve se dogodilo iznenada. Oduvijek sam težio profesionalnom boksu, no moj trener Leonardo govorio je da još nisam spreman. Kada se pojavila prilika za Grand Prix, prihvatili smo je objeručke. Imam mogućnost odraditi pet mečeva ako pobijedim u svima. Prvi meč boksat ću 24. travnja, drugi 22. svibnja. Sljedeći mečevi na rasporedu su u kolovozu i rujnu, a finale će biti u prosincu - ispričao nam je Marko.

Foto: Privatni album

Rijad je postao nova svjetska prijestolnica boksa, a u njemu će se održati i ovaj turnir s 32 teškaša. Milun će na nesvakidašnji način započeti profesionalnu karijeru, jer će se odmah suočiti s vrhunskim borcima. U svijetu boksa profesionalna karijera obično počinje protiv slabijih protivnika, pa je ovakav potez neočekivan i vrlo hrabar.

- Otprilike znam tko će sudjelovati u turniru i siguran sam da će biti jako dobar. Ovo neće biti klasičan početak profesionalne karijere gdje boksač prve mečeve odrađuje protiv “levata”. Ova razina natjecanja je izuzetno visoka. U Grand Prixu će nastupiti i olimpijski pobjednik, Uzbekistanac Lazizbek Mulojonov (25 god, 5-0), kao i još nekoliko olimpijaca, posebno iz Ukrajine. Još ne znam tko će mi biti prvi protivnik. Pripremam se raznovrsno, treniram s različitim stilovima borbe kako me ništa ne bi moglo iznenaditi.

'Želim paralelno gurati profesionalnu i amatersku karijeru'

Kako iza cijelog turnira stoji njegovo visočanstvo, premije za pobjednika bit će izdašne.

- Svaki meč do finala donosi premiju, a nagrada za pobjednika iznosi 100.000 dolara uz potpis ugovora s promotorom Turkijem Al-Sheikhom.

No, odlazak u profesionalce ne znači i konačan oproštaj od amaterske karijere. Milun tvrdi da je spreman nastaviti natjecati se na obje razine te da u njegovim pripremama nema velike razlike.

- Spreman sam i dalje nastaviti amatersku karijeru. Sada radim šest rundi sparinga, ali ostalo mi je sve isto. Prva dva meča bit će na šest rundi, druga dva na osam, a finale na deset rundi. Ne odustajem od amaterskog boksa, još se želim natjecati. Svjetsko prvenstvo mi je cilj i volio bih nastupiti tamo. To nije ništa neobično, Bakodir Jalolov (30, 14-0) je osvojio dva olimpijska zlata i paralelno u profesionalnoj karijeri došao do omjera 14-0. Bio sam i kod njega na sparinzima, a tada sam sparirao i s Mulojonovim, koji sada sudjeluje na turniru. Upoznat sam sa svim boksačima koji će nastupiti.

Foto: Privatni album

Bliži se i Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u rujnu u Liverpoolu.

- Moguće je da ću se i tamo natjecati, zašto ne. Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine? To je još daleko, ne razmišljam toliko unaprijed. Vidjet ćemo kako će se sve odvijati. Oduvijek sam pratio profesionalni boks. Prije nego što sam počeo trenirati, nisam ni znao da postoji amaterski boks.

'Fury je zanimljiv lik, a Joshua velika zvijezda'

Kao amaterski boksač Milun je privukao pažnju velikih zvijezda, pa je tijekom karijere bio na kampovima Dilliana Whytea (36, 31-3), Anthonyja Joshue (35, 28-4) i Daniela Duboisa (27, 22-2), sve od reda bivši ili aktualni prvaci...

- Imam iskustva iz velikih kampova. Najzahtjevniji sparing imao sam s Jalolovim, ali dobro sam se nosio s njim. Vjerujem da mogu boksati sa svima i pobijediti ih. Na meni je kako ću boksati taj dan i hoću li pobijediti.

Dvaput prije mečeva za titulu protiv Oleksandra Usika (38, 23-0), Milun je sparirao s najvećom engleskom boksačkom zvijezdom, Joshuom. Ispričao nam je kako je kamp bio na vrhunskoj razini, no neke popratne stvari, poput smještaja, nisu bile niti približno impresivne.

- S Joshuom sam bio u dva kampa, u Sheffieldu i Jeddahu. Dosta smo sparirali, jedanput čak deset rundi. To je bilo u Sheffieldu. Normalan je dečko, uživao sam u njegovom kampu. No, tim oko njega je drugačiji. On uopće nije bio upoznat s uvjetima u kojima smo boravili. Mi smo tamo došli samo kako bismo mu pomogli tijekom sparinga. Nažalost, oba puta je izgubio, ali to je bilo zbog njegovog mentalnog stanja. Jednostavno nije bio psihički spreman - rekao je i dodao:

- U Engleskoj je sigurno veća zvijezda od Tysona Furyja (36, 34-2-1). Bio sam i kod Furyja u kampu s Alenom Babićem (34, 12-2). Nisam sparirao s njim, ali smo zajedno trenirali i mogu reći da je Joshua na višoj razini što se tiče popularnosti.

Foto: Privatni album

Životopisni i karizmatični Fury oduševio ga je spontanošću.

- Kad sam prvi put stigao kod Furyja, rekao sam mu da mogu i ja sparirati, iako to nije bilo predviđeno. Odmah me ubacio u ring, skinuo majicu i rekao: “Ajmo!”. Bilo je zabavno, voli se šaliti i stvarno je zanimljiv lik. Ugostio nas je kao prave sportaše. Čak je dolazio po nas na trening dok nam nije iznajmio auto. Bio je sjajan prema nama, jedan od boljih kampova u kojima sam bio. Njegova teretana nalazi se u sklopu stadiona Morecambea.

Britanski teškaš i bivši WBC, WBO, IBO i IBF prvak Fury iznenadio je javnost u siječnju objavivši da se povlači u mirovinu. Ovo nije prvi put da se Fury umirovio. Još 2022. godine objavio je povlačenje nakon pobjede protiv Whytea, no ubrzo se vratio u ring. Milun smatra da bi se slična priča mogla ponoviti i sada.

- Mirovina? Nisam siguran, već sam pročitao da se oglasio i pitao je li nam nedostajao. Borba između njega i Joshue bila bi jedna od najvećih borbi ove ere. Gdje god se taj meč dogodi, bit će krcato. Joshua gdje god dođe napuni stadion. Evo, Dubois ga je pobijedio, a on bi opet napunio stadion, dok Dubois, iako je prvak, ne bi.

'Konobarenje mi je pomoglo s koordinacijom'

Ispričao nam je i kako je uopće završio u boksu.

- Cijeli život sam u sportu. Otac me, dok sam bio dijete, vodio na karate, vaterpolo, plivanje… U vaterpolu sam bio jako dobar, ali kada je došla srednja škola, razočarao sam se u sport. Nakon toga sam krenuo trenirati kickboks u splitskom klubu Mornar i odmah mi se svidjelo. Cijelu srednju školu proveo sam trenirajući kickboks. S 18 godina morao sam početi raditi, a nisam znao što ću sa sobom. Počeo sam raditi kod oca u kafiću i ondje sam ostao dvije godine. Nakon toga upisao sam policijsku akademiju u Zagrebu jer mi je otac tijekom Domovinskog rata bio u policiji, pa sam i ja iz dosade krenuo njegovim putem. To me i dovelo do Boksačkog kluba Leonardo.

Foto: Privatni album

Iako se dvoumio između kickboksa i boksa, jedna teška ozljeda usmjerila je njegovu karijeru.

- Nisam se vidio u policiji i nakon četiri mjeseca sam se ispisao. Tada sam već boksao, a Leonardo me pitao bih li prešao isključivo na boks, na što sam pristao. No, kako sam i dalje bio na policijskoj akademiji, trčao sam polumaraton kako bih dobio dva dana slobodno. Nakon 21 pretrčanog kilometra sljedeći dan sam otišao na sparing s Hrvojem Sepom i tada mi je puklo koljeno. Zbog toga sam morao na operaciju, nakon koje sam dva mjeseca mirovao. Tada sam odlučio ispisati se s akademije i potpuno se posvetiti boksu.

Je li rad u kafiću kod roditelja pomogao u koordinaciji i radu nogu?

- Ha ha ha, je, sigurno. I matematika mi se poboljšala zbog toga.

Dva mjeseca nakon što si počeo boksati, postao si prvak Hrvatske.

- Prvi meč imao sam na Prvenstvu Zagreba, koje sam osvojio, a nakon toga došlo je i Državno prvenstvo, gdje sam također pobijedio. Godinu dana nakon što sam počeo boksati osvojio sam srebrnu medalju na Europskom prvenstvu. Iste godine osvojio sam i broncu na natjecanju boksača Europske unije. Već sljedeće godine bile su Europske igre i sve mi se tako brzo počelo događati da nisam ni bio svjestan. Tek sada, s vremenskim odmakom, shvaćam što sam napravio. Volio bih da se sve nastavilo tim tempom.

Foto: Privatni album

Uz sportsku karijeru Marko je uspio završiti i fakultet, pa je odnedavno prvostupnik sportskog menadžmenta.

- Uz boks sam uspio završiti sportski menadžment. Bilo je to zanimljivo iskustvo, upoznao sam dosta ljudi i drago mi je da sam ga završio. Upisao sam ga na nagovor roditelja, pogotovo majke, ha ha. No, na kraju mi je ipak bilo drago, ali hvala Bogu, gotovo je. Nije to bilo loše iskustvo, ali sportašu oduzima dosta energije. Zbog toga se nisam mogao u potpunosti posvetiti boksu. Sada sam dobio novo pojačanje u timu, Dražena Čurića, koji mi omogućuje da se ne moram brinuti o svim popratnim stvarima, već jedino o sportu - zaključio je Marko.

U pripremama za prvi nastup među profesionalcima pomažu mu Bosanskohercegovački teškaš Danijal Alagić (29, 10-0) i Nelvie Tiafack (26), koji se prošle godine okitio se olimpijskom broncom.