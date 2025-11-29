Obavijesti

Marko Perković Thompson uzeo europsko srebro u boksu! Javio se i pjevač: 'Ti si pobjednik!'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatski boksački savez

Thompsonov kum, Marko Perković, osvojio srebro na Europskom prvenstvu u boksu! Mladi Hrvat izgubio od Engleza u finalu tehničkim nokautom. Pjevač Thompson bodrio ga videoporukom: 'Ti si pobjednik'

Marko Perković Thompson osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u boksu do 23 godine. Mladi hrvatski boksač, kojem je istoimeni pjevač, inače, krsni kum, izgubio je u finalu od Engleza Damara Kristopha Thomasa tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Englez je dominantno ušao u borbu i tjerao je Perkovića na konopce od samog početka. Hrvat je bio pokušao s distance iznenaditi protivnika, ulazio je u klinč, ali Englez je iskoristio prednost u rasponu ruku te dominirao u prvoj rundi.

Foto: Hrvatski boksački savez

Na početku druge runde, Thomas je čistim udarcem pogodio Perkovića, a sudac mu je brojao. Bio je to Thompsonu "poziv za buđenje", postao je agresivniji, ali ga je Englez odlično pogodio. Iako je Perković i drugi put "preživio" brojanje, to nije napravio i treći put, nakon još jedne silovite kombinacije Engleza.

Uoči borbe, pjevač Marko Perković Thompson poslao je videoporuku podrške svojem kumčetu: "Slušaj, ti si Marko Perković i ti si Hrvat pobjednik! Ne sumnjam da ćeš dati sve od sebe i da ćeš pobijediti," poručio je ponosni Thompson.

Komentari 3
