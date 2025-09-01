Obavijesti

Marko Pjaca pronašao je novi klub! Nije Sarajevo, a ni Rijeka

Piše Zdravko Barišić,
Marko Pjaca pronašao je novi klub! Nije Sarajevo, a ni Rijeka
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako doznajemo, Pjaca je sve dogovorio s nizozemskim Twenteom i uskoro bi trebao potpisati ugovor. Već je otišao u Enschede gdje ga čeka liječnički pregled pa potom i potpis ugovora

Prošlo je više od dva mjeseca otkako je Dinamo raskinuo s Markom Pjacom i Brunom Petkovićem. Potonji je sredinom srpnja potpisao za turski Kocaelispor, dok je Pjacina potraga za novom sredinom potrajala duže od očekivanog.

Sažetak Varaždin - Dinamo 01:41
Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Povezivali su ga Al-Najmom iz Saudijske Arabije, pokušalo ga je i Sarajevo dovesti, a prije tjedan dana opet se aktualizirala priča o potencijalnom povratku u Rijeku. Navodno ni sam igrač nije imao ništa protiv, no čini se da hrvatski prvak nije bio dovoljno brz i konkretan jer jedan drugi klub uspio se izboriti za potpis hrvatskog nogometaša!

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako doznajemo, Pjaca je sve dogovorio s nizozemskim Twenteom i uskoro bi trebao potpisati ugovor. Već je otišao u Enschede gdje ga čeka liječnički pregled pa potom i potpis ugovora. 

Riječ je o klubu koji je osnovan 1965. godine, a tek jednom je bio nizozemski prvak, prije 15 godina. Osvojio je i tri Kupa te jedan Superkup, dok je prošle sezone završio na šestom mjestu u domaćem prvenstvu. Pjaca će biti tek treći Hrvat u ovom klubu, prije njega su za Twente igrali Dario Vujičević i Zvonko Bego. 

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Bit će mu to 11. klub u karijeri, prethodno je bio član Dinama, Lokomotive, Juventusa, Empolija, Schalkea, Torina, Anderlechta, Fiorentine, Genoe i Rijeke. Povremeni hrvatski reprezentativac obogatit će tako i našu koloniju u Nizozemskoj, Ivan Perišić igra za PSV, Josip Šutalo član je Ajaxa, dok su Luka Tunjić i Alen Halilović u Fortuni Sittard. 

