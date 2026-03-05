Navijači Hajduka sasuli paljbu po jednom igraču i Torcidi: 'Dao Bog vam bia prazan Poljud...'

Hajduk se oprostio od natjecanja u Hrvatskom kupu nakon nevjerojatnog poraza u Jadranskom derbiju. U četvrtfinalnoj utakmici odigranoj na Rujevici, Rijeka je slavila 3-2 i to nakon šokantnog preokreta u sudačkoj nadoknadi koja je trajala više od dvadeset minuta. Klub je na svom službenom Instagram profilu objavio samo grafiku s konačnim rezultatom, što je izazvalo lavinu gnjevnih komentara razočaranih navijača.

Utakmica koja će se dugo pamtiti donijela je pravu dramu i bolan udarac za ambicije splitskog kluba ove sezone. "Bili" su poveli u 25. minuti golom Rokasa Pukštasa i činilo se da kontroliraju susret. Ipak, Rijeka se vratila u drugom poluvremenu golom Dantasa iz penala u 57. minuti. Prava ludnica uslijedila je u sudačkoj nadoknadi. Prvo je mladi Brajković zabio u četvrtoj minuti nadoknade za vodstvo Hajduka 2-1, no onda je uslijedio nezapamćen preokret. Rijeka je s dva gola, Fruka u 18. i Rukavine u 20. minuti nadoknade, izbacila Splićane iz Kupa.

Ovaj poraz posebno je težak za momčad trenera Gonzala Garcije, koja je u Kupu vidjela veliku priliku za osvajanje trofeja, s obzirom na to da u prvenstvu zaostaju za vodećim Dinamom. Ispadanje na ovakav način, u derbiju protiv velikog rivala, dodatno je poljuljalo atmosferu uoči ključnog dijela sezone, a sve se događa samo nekoliko dana prije najvećeg hrvatskog derbija protiv "modrih".

Gnjev navijača na društvenim mrežama

Objava konačnog rezultata na službenom profilu Hajduka bez ikakvog dodatnog opisa poslužila je kao platforma za iskazivanje frustracija navijača. U komentarima se traže krivci na svim razinama, od pojedinih igrača do uprave kluba. Dok su neki kritizirali Filipa Krovinovića zbog izgubljene lopte koja je prethodila kontri Rijeke, drugi su ga branili, ističući kako jedan igrač ne može biti odgovoran za dva desetljeća bez naslova prvaka.

Pojedini komentari prozvali su i navijačku skupinu Torcidu, tvrdeći da su prekidima "produžili utakmicu u korist protivnika". Među stotinama komentara istaknuo se i poziv na bojkot iduće utakmice, one najvažnije, protiv Dinama na Poljudu. "Dao bog vam bia prazan poljud u nedilju", napisao je jedan od navijača, jasno pokazujući razinu ogorčenja koja vlada među pristašama splitskog kluba.

Poraz od Rijeke tako nije samo kraj puta u jednom natjecanju, već i ozbiljan test za momčad i cijeli klub. Pred Hajdukom je sada "vječni derbi" protiv Dinama, utakmica koja ne samo da može utjecati na borbu za naslov, već će pokazati i kakav je karakter momčadi nakon ovako teškog udarca.

Pokretanje videa... 02:06 Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk

