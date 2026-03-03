Marko Rog vratio se u HNL!

Bivši hrvatski reprezentativac i igrač s bogatim iskustvom iz talijanske Serie A, Marko Rog, novi je član momčadi s Kajzerice. Vijest je potvrđena na službenom Instagram profilu kluba, gdje je dočekan s velikim oduševljenjem navijača. U objavi Lokomotiva je s entuzijazmom predstavila svoje novo pojačanje. Uz fotografiju Roga prilikom potpisa ugovora, klub je napisao: "BUM! Marko Rog je novi Lokos!". U nastavku su istaknuli kvalitete koje donosi iskusni veznjak.

"Dobili smo neumornog radnika s europskim pedigreom. Igrača koji ne staje 90 minuta, koji ulazi u svaki duel kao da mu je zadnji i koji vidi dodavanje koje drugi vide tek na snimci. Marko donosi ogromno znanje, borbenost i klasu u našu veznu liniju", stoji u priopćenju kluba, uz poruku dobrodošlice i najavu zajedničke borbe za nove pobjede.

"Lokosi" se trenutno nalaze na sedmom mjestu ljestvice HNL-a, daleko od zone ispadanja, ali i s osjetnim zaostatkom za pozicijama koje vode u europska natjecanja. Nakon obećavajućih pobjeda protiv Osijeka (3-1) i Gorice (3-0) u veljači, momčad je početkom ožujka doživjela poraz 2-0 na gostovanju kod Rijeke.

Iako je klub tijekom zime doveo nekoliko zanimljivih igrača poput Leona Belcara i Dimitrija Kamenovića, potpis bivšeg reprezentativca najveći je transfer u novijoj povijesti. Njegovo iskustvo igranja na najvišoj razini bit će neprocjenjivo u zahtjevnom rasporedu koji slijedi, a koji uključuje ključnu utakmicu četvrtfinala Hrvatskog kupa protiv Slavena te ligaške derbije protiv Hajduka i Dinama.