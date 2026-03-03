Obavijesti

Sport

Komentari 1
VELIKO POJAČANJE

Marko Rog vratio se u HNL!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Marko Rog vratio se u HNL!
Dinamo i Varaždin sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rog je za hrvatsku reprezentaciju odigrao 21 utakmica. Ugovor sa Cagliarijem raskinuo je sredinom siječnja ove godine i od tada je slobodan igrač

Admiral

Bivši hrvatski reprezentativac i igrač s bogatim iskustvom iz talijanske Serie A, Marko Rog, novi je član momčadi s Kajzerice. Vijest je potvrđena na službenom Instagram profilu kluba, gdje je dočekan s velikim oduševljenjem navijača. U objavi Lokomotiva je s entuzijazmom predstavila svoje novo pojačanje. Uz fotografiju Roga prilikom potpisa ugovora, klub je napisao: "BUM! Marko Rog je novi Lokos!". U nastavku su istaknuli kvalitete koje donosi iskusni veznjak.

"Dobili smo neumornog radnika s europskim pedigreom. Igrača koji ne staje 90 minuta, koji ulazi u svaki duel kao da mu je zadnji i koji vidi dodavanje koje drugi vide tek na snimci. Marko donosi ogromno znanje, borbenost i klasu u našu veznu liniju", stoji u priopćenju kluba, uz poruku dobrodošlice i najavu zajedničke borbe za nove pobjede.

SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA VIDEO Lokomotivi zbog bizarne situacije poništili gol, Dantas i Adu Adjei zabili za slavlje Rijeke
VIDEO Lokomotivi zbog bizarne situacije poništili gol, Dantas i Adu Adjei zabili za slavlje Rijeke

"Lokosi" se trenutno nalaze na sedmom mjestu ljestvice HNL-a, daleko od zone ispadanja, ali i s osjetnim zaostatkom za pozicijama koje vode u europska natjecanja. Nakon obećavajućih pobjeda protiv Osijeka (3-1) i Gorice (3-0) u veljači, momčad je početkom ožujka doživjela poraz 2-0 na gostovanju kod Rijeke.

Marko Rog ostaje u Dinamu, pridružio im se na pripremama u Beleku
Marko Rog ostaje u Dinamu, pridružio im se na pripremama u Beleku | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako je klub tijekom zime doveo nekoliko zanimljivih igrača poput Leona Belcara i Dimitrija Kamenovića, potpis bivšeg reprezentativca najveći je transfer u novijoj povijesti. Njegovo iskustvo igranja na najvišoj razini bit će neprocjenjivo u zahtjevnom rasporedu koji slijedi, a koji uključuje ključnu utakmicu četvrtfinala Hrvatskog kupa protiv Slavena te ligaške derbije protiv Hajduka i Dinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring
OKRŠAJ LEGENDI

Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima
FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce
SJAJAN PAR

FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce

Nogometaš Tonio Teklić (26) ima cilj ostaviti Osijek u HNL-u, a s njim je stigla i Nika Manojlović (24). O njoj se jako malo zna u javnosti, ne izlaže se previše medijima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026