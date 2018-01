Marku Pjaci za prvijenac bile dovoljne samo četiri minute

Nije moglo bolje krenuti za našeg nogometaša.

Marko Pjaca je u debiju za Schalke 04 zabio gol za vodstvo protiv Genka. Zabio je za vodstvo u 49. minuti, lijevom nogom. Četiri minute bile su mu dovoljne da zabije prvi gol u dresu momčadi u koju je došao prije tri dana.

Prvo poluvrijeme bio je na klupi, a čim je ušao u nastavku, pokazao je što zna.

Marko Pjaca grabs a debut goal for Schalke in a friendly against Genk#S04 pic.twitter.com/YmixsdxEFE