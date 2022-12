Marokanski novinar pitanjem na presici ostavio Kramarića u čudu: 'To ti je vrlo loša riječ'

Osjećam se odlično, nisam umoran i na neki način mi je žao što nema više utakmica. Šalim se, šalim se. Ma dobro sam, pun energije i motivacije. Nije kraj sezone, nismo fizički i psihički toliko izmoreni, barem s moje strane. Mogao bih odigrati još jedno prvenstvo, rekao je Andrej Kramarić na druženju s novinarima dva dana prije utakmice za broncu protiv Maroka.

Kada je Hrvatska osvojila prvu broncu, Kramarić je imao tek sedam godina.

- Sjećam se tih dana i te utakmice 1998. koja je prvi puta donijela veselje cijelom narodu, bila je to neopisiva sreća i nadam se da ćemo i mi to ostvariti i da će o nama pričati jednako tako mlađe generacije. Mi smo sada u toj situaciji i da je nevjerojatna povijesna utakmica i pitanje je kada će se opet ponoviti. Moramo je iskoristiti i biti maksimalno svježi i smireni u glavi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jedan marokanski novinar pitanjem je i Kramarića ostavio u čudu upitavši hoće li subotnja utakmica možda izgledati poput kakve prijateljske...

- Rekao bih da će to biti utakmica za njihov život, tako da je tvoje pitanje potpuno kontra. Marokanci će se bacati na glavu kao nikad prije, imaju priliku postati besmrtni, heroji, živjeti na tim uspomenama cijeli život. Mi ćemo igrati isto tako, nas osam koji smo igrali u Rusiji već znamo kako je osvojiti medalju, ali ima puno mladih koji to žele pričati utakmice. To će biti borba života, stoga je prijateljska utakmica vrlo loša riječ - govorio je Kramarić i pohvalio protivnike.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Mene ne iznenađuje da je Maroko tako daleko dogurao. Poslije prve utakmice osjetili smo o kakvoj se momčadi radi. Tvrda su ekipa, defenzivno posložena. Bit će jako slična utakmica kao ona prva. Puno borbe i strpljenja, i neće biti tu prilika za pogreške. Vidjeli smo kako su opasni protiv Francuske, ali oni su ipak Francuska. Ovo će biti utakmica u kojoj će presuditi trenutak.

