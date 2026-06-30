U pet serija vidjeli smo čak pet promašenih udaraca, odnosno šest, ali je Verbruggen obranjeni penal Rahimija skrenuo u gol
Maroko i Nizozemska ispisali su povijest. Ovo se još nikad nije dogodilo pri izvođenju penala
Maroko je izbacio Nizozemsku nakon lutrije jednaesteraca. No, ono što se dosad nije dogodilo da nikada u povijesti svjetskih prvenstva nije promašeno toliko penala u izvođenju kaznenih udaraca.
U pet serija vidjeli smo čak pet promašenih udaraca, odnosno šest, ali je Verbruggen obranjeni penal Rahimija skrenuo u gol.
U prve četiri serije po dva igrača sa svake strane nisu pogodila gol, El Aynaoui je promašio, a Hakimi pogodio vratnicu kod Maroka, dok je Kluivert pogodio vratnicu, a Timber promašio kod Nizozemske. U petoj seriji prvi je za Nizozemsku pucao Summerville, a njegov udarac obranio je Bounou, da bi potom Saibari iskoristio priliku da odvede Maroko u osminu finala.
4 - Netherlands vs Morocco is the first FIFA World Cup penalty shootout to see as many as four penalties miss the target.— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
Beans. pic.twitter.com/CGgxYSCPdX
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