Maroko i Nizozemska ispisali su povijest. Ovo se još nikad nije dogodilo pri izvođenju penala

Maroko je izbacio Nizozemsku nakon lutrije jednaesteraca. No, ono što se dosad nije dogodilo da nikada u povijesti svjetskih prvenstva nije promašeno toliko penala u izvođenju kaznenih udaraca.

U pet serija vidjeli smo čak pet promašenih udaraca, odnosno šest, ali je Verbruggen obranjeni penal Rahimija skrenuo u gol.

U prve četiri serije po dva igrača sa svake strane nisu pogodila gol, El Aynaoui je promašio, a Hakimi pogodio vratnicu kod Maroka, dok je Kluivert pogodio vratnicu, a Timber promašio kod Nizozemske. U petoj seriji prvi je za Nizozemsku pucao Summerville, a njegov udarac obranio je Bounou, da bi potom Saibari iskoristio priliku da odvede Maroko u osminu finala.