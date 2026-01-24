Obavijesti

LIGUE 1

Marseille dobio Lens u derbiju!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Manon Cruz/REUTERS

Time je PSG ostao na prvom mjestu ljestvice, a drugi Lens ima dva boda manje. Marseille na trećem mjestu sada ima pet bodova manje od subotnjeg suparnika

U derbi dvoboju 19. kola francuske Ligue 1 nogometaši Marseillea su pred svojim navijačima uvjerljivo slavili, pobijedili su s 3-1 Lens.

Veliki korak prema tri boda Marseille je napravio u samom uvodu susreta. Vodio je 2-0 nakon samo trinaest minuta igre, a strijelci su bili Gouiri u trećoj i Nwaneri u 13. minuti. Napadao je potom Lens te je pokušao vratiti neizvjesnost u utakmicu, ali nije uspio u tome. Sve je riješeno u 75. minuti kada je nakon lijepe asistencije Weaha svoj drugi pogodak na ogledu zabio Gouiri za 3-0.

Do kraja je i Lens ipak zabio počasni pogodaka. Fofana je u 85. minuti naciljao domaću mrežu za konačnih 3-1 domaćina.

Time je PSG ostao na prvom mjestu ljestvice, a drugi Lens ima dva boda manje. Marseille na trećem mjestu sada ima pet bodova manje od subotnjeg suparnika.

