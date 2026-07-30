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FRANCUZI GA SILNO ŽELE

Marseille želi Valinčića! Dinamo čeka konkretnu ponudu za beka

Piše Domagoj Vugrinović,
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Marseille želi Valinčića! Dinamo čeka konkretnu ponudu za beka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo je u drugom pretkolu Lige prvaka izbacio Thun, a Moris Valinčić bio je jedan od ključnih igrača dramatičnog uzvrata na Maksimiru

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Moris Valinčić (23) privukao je interes Marseillea. Francuski velikan raspitao se kod Dinama o uvjetima mogućeg transfera hrvatskog desnog beka, objavio je talijanski insajder Gianluca Di Marzio.

Marseille zasad nije poslao službenu ponudu, nego prikuplja informacije o Valinčićevu statusu i mogućnosti njegova dovođenja. Francuski klub želi dodatno ojačati obranu uoči nove sezone, a Riječanin se nametnuo kao jedna od zanimljivih opcija na tržištu. Valinčić je već dulje pod povećalom europskih klubova. Inter i Napoli pratili su ga još tijekom prošle zime, ali se posao nije dalje razvijao zbog ozljede gležnja. Talijanski velikani ovoga ljeta nisu konkretnije krenuli po Dinamova braniča.

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Interes Marseillea pojačale su Valinčićeve igre na početku sezone. Dinamo je u drugom pretkolu Lige prvaka izbacio Thun, a desni bek bio je jedan od ključnih igrača dramatičnog uzvrata na Maksimiru. Nakon remija 1-1 u Švicarskoj Dinamo je u Zagrebu slavio 3-2 poslije produžetaka. Valinčić je najprije asistirao Dionu Dreni Belji za smanjenje zaostatka, a zatim u 112. minuti spektakularnim golom dovršio preokret i odveo momčad Marija Kovačevića u treće pretkolo.

Valinčić je prošle sezone postao standardan član Dinamove momčadi, a posebno se istaknuo doprinosom u oba smjera. Brzinom, fizičkom snagom i prodorima može pomoći u napadu, dok istodobno odgovara zahtjevima na poziciji desnog beka. Za prvu momčad Dinama odigrao je 36 utakmica, postigao jedan gol i dodao četiri asistencije. Ugovor sa zagrebačkim klubom vrijedi mu do ljeta 2029. godine, a Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 2,5 milijuna eura.

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