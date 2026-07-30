Marseille želi Valinčića! Dinamo čeka konkretnu ponudu za beka

Moris Valinčić (23) privukao je interes Marseillea. Francuski velikan raspitao se kod Dinama o uvjetima mogućeg transfera hrvatskog desnog beka, objavio je talijanski insajder Gianluca Di Marzio.

L’@OM_Officiel ha chiesto informazioni per Moris Valincic della Dinamo Zagabria — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 30, 2026

Marseille zasad nije poslao službenu ponudu, nego prikuplja informacije o Valinčićevu statusu i mogućnosti njegova dovođenja. Francuski klub želi dodatno ojačati obranu uoči nove sezone, a Riječanin se nametnuo kao jedna od zanimljivih opcija na tržištu. Valinčić je već dulje pod povećalom europskih klubova. Inter i Napoli pratili su ga još tijekom prošle zime, ali se posao nije dalje razvijao zbog ozljede gležnja. Talijanski velikani ovoga ljeta nisu konkretnije krenuli po Dinamova braniča.

Interes Marseillea pojačale su Valinčićeve igre na početku sezone. Dinamo je u drugom pretkolu Lige prvaka izbacio Thun, a desni bek bio je jedan od ključnih igrača dramatičnog uzvrata na Maksimiru. Nakon remija 1-1 u Švicarskoj Dinamo je u Zagrebu slavio 3-2 poslije produžetaka. Valinčić je najprije asistirao Dionu Dreni Belji za smanjenje zaostatka, a zatim u 112. minuti spektakularnim golom dovršio preokret i odveo momčad Marija Kovačevića u treće pretkolo.

Valinčić je prošle sezone postao standardan član Dinamove momčadi, a posebno se istaknuo doprinosom u oba smjera. Brzinom, fizičkom snagom i prodorima može pomoći u napadu, dok istodobno odgovara zahtjevima na poziciji desnog beka. Za prvu momčad Dinama odigrao je 36 utakmica, postigao jedan gol i dodao četiri asistencije. Ugovor sa zagrebačkim klubom vrijedi mu do ljeta 2029. godine, a Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 2,5 milijuna eura.