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TENIS I SUKOBI

Marta Kostjuk u polufinalu Wimbledona uz rat: 'To nimalo nije pošteno, nije mi lako uopće'

Piše Bruno Lukas,
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Marta Kostjuk u polufinalu Wimbledona uz rat: 'To nimalo nije pošteno, nije mi lako uopće'
Foto: PSNEWZ/SIPA
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Marta Kostjuk plasirala se u polufinale Wimbledona gdje u četvrtak igra protiv Linde Noskove, no njezin uspjeh zasjenila je oštra kritika odluke MOO-a koji je preporučio ukidanje neutralnog statusa za ruske sportaše

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Marta Kostjuk (24) je u srijedu pobijedila Jasmine Paolini i ušla u polufinale Wimbledona, postajući druga Ukrajinka koja je to uspjela, nakon Svitolinine 2019. i 2023. godine.

No, umjesto o tenisu, govorilo se o njezinim riječima upućenim MOO-u, koji je preporučio ukidanje neutralnog statusa za ruske sportaše.

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- To nimalo nije pošteno prema svim uključenim zemljama, ne samo prema Ukrajini. Samo želim pobijediti svaku Ruskinju s kojom budem igrala - rekla je Kostjuk, dok je u isto vrijeme Kijev trpio ruske napade.

Polska - Ukraina
Foto: PressFocus/SIPA USA

Igra pod gotovo nepodnošljivim pritiskom. U ponedjeljak su rakete udarile u stambene zgrade pet kilometara od mjesta gdje žive njezini roditelji, a prošlog su tjedna u 11-satnom napadu dronovima i projektilima poginula najmanje 23 civila.

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- Nije se lako potpuno isključiti. Nastojim biti svjesna svega što se događa kod kuće, ali nastojim da me te stvari ne pogode previše - rekla je 24-godišnja igračica, koja u polufinalu igra protiv 12. igračice svijeta Linde Noskove.

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