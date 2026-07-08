VIDEO Đokovića usporedili s Messijem nakon maratonskog meča: 'Dopuštam si da uživam'

Na leđima su mu 39 godina, ali Novak Đoković ne jenjava. U utorak je izborio novo polufinale Wimbledona pobjedom u trileru protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4). Bio je to najduži meč srpskog tenisača u All England Clubu, trajao je čak pet sati i 15 minuta.

Istog je dana briljirao još jedan 39-godišnjak, ali na drugoj pozornici. Lionel Messi odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje na Svjetskom prvenstvu, odveo je Argentinu u četvrtfinale, a novinari su na početku konferencije za javnost povukli usporedbe između Argentinca i Đokovića.

Foto: Jaimi Joy

"Fantastično, poput Messija, s 39 godina... Svaka čast," započeli su mediji razgovor, a Đoković je imao spreman odgovor.

- Da, ali Messi igra 90 minuta. Kamo sreće kad bih i ja mogao tako - rekao je Đoković i time izazvao smijeh u prostoriji.

— Periodista: "Increíble como Messi tiene 39 años y sigue metiendo goles. Y tú ganas después de 5 horas y 15 minutos"



— Novak Djokovic: "A mí me gustaría jugar 90 minutos como a él, pero..." (risas)



❤️ Los amamospic.twitter.com/oO0dD3GPTk — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 7, 2026

Đoković je jedva hodao na kraju meča, štoviše, primio se za koljena i borio da dođe do zraka, ali Auger-Alliasime nije imao odgovor nakon snažnog Đokovićevog forhenda. Poslao je lopticu u aut, a Đokovića u polufinale.

- Iskoristio je sve prilike, a ja sam se borio da ostanem u meču. Publika se uključila i uveličala našu borbu na terenu, a prijetio nam je i policijski sat, završili smo meč tek nekoliko minuta prije roka - komentirao je Đoković. i zaključio...

Foto: Jaimi Joy

- Drago mi je da se borim protiv igrača koji su mlađi od mene 15 godina i da ih moug pobijediti u ovakvom meču malih razlika. Mogao bih biti vrlo samokritičan, imam najviša očekivanja od sebe, ali dopustit ću si da uživam u ovakvim trenucima.

Cijeli tie-break iz petog seta možete pogledati OVDJE.