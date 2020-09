Martić ispala s US Opena! Nije uspjela preokrenuti Putincevu

<p>Nakon <strong>Marina Čilića</strong> kojeg je svladao<strong> Dominic Thiem</strong>, osmina finala US Opena bila je kobna i za našu najbolju tenisačicu, <strong>Petru </strong>Martić.</p><p>Martić, koja je bila osma nositeljica na ovom turniru, izgubila je u tri seta od 25-godišnje<strong> Julije Putinceve</strong>, 23. nositeljice natjecanja.</p><p>Putinceva je uzela prvi set 6-3, a Martić je drugi set odigrala prilično uvjerljivo i slavila 6-2. </p><p>Ipak, to nije bilo dovoljno. U trećem setu odmah je u startu izgubila dva servisa, Putinceva je povela 4-0 i naposljetku uzela taj set 6-4. </p><p>Velika je to šteta za Martić koja je imala prilično otvoren ždrijeb s obzirom na to da bi u četvrtfinalu išla na 28. nositeljicu turnira Brady.</p><p>Od Hrvata u singlovima, u natjecanju je još jedino ostao<strong> Borna Ćorić </strong>kojega čeka meč s Thompsonom.</p>