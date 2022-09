Martin Baturina peta Dinamova 'desetka' u LP-u! Kranjčar: Neće se Chelsea lako snaći kod nas...

Kad mi je otac kao dječaku rekao 'Sine, vraćamo se kući', rasplakao sam se. Bio sam presretan, bila nam je to najbolja odluka u životu, ispričao je prošle godine Mateo Kovačić (28) za Chelseajevu stranicu.

Danas, devet i pol godina nakon što je otišao kao dječak, Kova dolazi u Maksimir kao muškarac, kao otac obitelji i kao veliki nogometaš. Dolazi s 14 pehara u karijeri i kao osvajač Lige prvaka s dva kluba. Dolazi kao igrač kojeg su navijači Chelseaja proglasili najboljim igračem pretprošle sezone.

Ponovio je kako mu je obitelj cijeli život bila najvažnija, kako su se žrtvovali za njega i zahvalan im je pa ispričao o svom odrastanju:

- Rodio sam se u Linzu, gdje sam igrao nogomet i živio do 13. godine. Linz je lijep, miran grad, a u susjedstvu su bili samo Austrijanci pa sam naučio njemački jezik. Obitelj mi je sportska: majka mi je bila dobra sportašica, igrala je odbojku, a otac mi je rekreativno igrao košarku. Nisu me tjerali u sport, ali su me podržavali u svemu. Dok sam bio dječak, otac je snimao moje utakmice pa bismo ih poslije zajedno gledali. I to ne za nekakvu ozbiljnu analizu nego baš kao zabavu. I dalje imam neke od tih snimaka i pogledam ih katkad.

Vjera mu je vrlo važna u životu.

- Odgojili su me u vjeri, da budem zahvalan Bogu na svemu što imamo. No, nikad se ne molim za pobjede nego samo da zahvalim Bogu na obitelji i svemu što imam.

S 12 godina došao je u Hrvatsku.

- Igrao sam na jednom turniru u Hrvatskoj i nakon toga čuo sam da me Dinamo želi. Bio sam presretan jer Dinamo mi je predstavljao jako puno, a htjeli su me toliko da se cijela obitelj preselila u Zagreb. Moji djedovi i bake sagradili su kuću u Hrvatskoj i dolazili smo na odmor, ali nikad nisam mislio da ćemo doći živjeti u Hrvatsku jer sestra i ja išli smo u Austriji u školu. Ali ljubav prema Zagrebu i Hrvatskoj bila je prevelika pa smo se preselili baš u tu kuću kod djeda i bake, u kojoj oni i danas žive.

S 14 godina proživljavao je najteže dane života.

- Slomio sam nogu i bilo mi je to najvažnije razdoblje u životu, tad sam puno naučio. Zvuči glupo, ali na neki način to je bilo najbolje što mi se moglo dogoditi. Na rehabilitaciji sam bio s teško ozlijeđenom djecom, neki su bili bez nogu, neki paralizirani... U sobu s tom djecom shvatio sam kako sam sretan, da je moja ozljeda sitnica, ništa. Jer noga će zaliječiti i ja ću opet hodati, bio sam zahvalan na tome i molio sam Boga da opet zaigram nogomet.

Ta mu je godina bila posebna ne samo zbog boravka u bolnici.

- Tada sam upoznao današnju ženu, s kojom sam u vezi više od deset godina, i neke prijatelje s kojima sam ostao povezan do danas. Tako da mi je na kraju ta godina kada sam slomio nogu donijela mnogo sreće. Sazrio sam u tom razdoblju i vratio se nogometu.

U međuvremenu je osnovao zakladu za pomoć djeci s Downovim sindromom. A nogometu se vratio, i to savršeno, na vrhunskoj razini.

Takav Kovačić danas će istrčati na svom Maksimiru, u protivničkom dresu. I možda se na sredini terena suprotstavi svom nasljedniku, idućem velemajstoru iz Dinamova inkubatora Martinu Baturini (19). Petoj Dinamovoj 'desetki' u povijesti Lige prvaka.

Da, Baturina je dobio i tu hipoteku kultnog broja, koju Kova u Maksimiru nije nosio. U prva dva Dinamova izleta u Ligu prvaka, 1998. i '99., nosio ju je Edin Mujčin, potom 2011. i '12. Sammir, pa 2015. i '16. Paulo Machado, a 2019. Lovro Majer. Koji se te sezone nije baš naigrao.

- Simbolika je da je Kova devet godina mlađi od Luke, kao što je Martin Baturina devet godina mlađi od Kove - naglasio je Ante Čačić pa engleskim novinarima objasnio tko je Martin Baturina:

- On je 19-godišnjak koji ima zrelost 30-godišnjaka! Razumije igru, tehničar je, dobro radi čak i fazu obrane, jak 1 na 1, ima završnicu, pred njim je sjajna karijera. Jako je dobar karakter, nema respekt, nastoji biti svoj.

Martin Baturina bit će peta Dinamova 'desetka' u Ligi prvaka, a u najjačem natjecanju mogao bi debitirati na dan najvećeg uspjeha kluba u povijesti, točno 55 godina nakon remija s Leedsom 0-0 u uzvratu finala i osvajanja Kupa velesajamskih gradova.

- Dinamo može računati na dobru utakmicu, Chelsea je isto imao težak vikend, a i neće se lako snaći na našem Maksimiru. Dinamo je sposoban napraviti super rezultat. Iako je velika stvar da je uopće u skupini Lige prvaka - rekao je Niko Kranjčar.

