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POKOSILA GA VIROZA

Martin Baturina propušta Čehe!

Piše Josip Tolić,
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Martin Baturina propušta Čehe!
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Šok za Vatrene! Baturina otpao zbog viroze i temperature preko 38, a Bilić sad mora krpati planove za Češku

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Martin Baturina neće konkurirati za utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije protiv Češke u subotu u Pragu na startu drugog mandata Slavena Bilića u Ligi nacija, doznao je Dražen Antolić iz Sportskih novosti. HNS ga na koncu nije ni prijavio za utakmicu zbog viroze kroz koju je prolazio proteklih dana.

Baturina u petak nije trenirao, nije se osjećao dobro i dobio je visoku temperaturu, iznad 38 stupnjeva, pa se nije našao među 23 igrača koja imaju pravo nastupa. Među četvoricom prekobrojnih našao se i Baturina. U subotu se osjeća nešto bolje pa bi mogao igrati u utorak protiv Španjolske u Sevilli.

Martin je trebao biti starter, ali sad Bilić mora razmotriti neke druge kombinacije. Još nije jasno kakvog je traga bolest ostavila na kapetanu Luki Modriću.

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