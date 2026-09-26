Šok za Vatrene! Baturina otpao zbog viroze i temperature preko 38, a Bilić sad mora krpati planove za Češku
Martin Baturina propušta Čehe!
Martin Baturina neće konkurirati za utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije protiv Češke u subotu u Pragu na startu drugog mandata Slavena Bilića u Ligi nacija, doznao je Dražen Antolić iz Sportskih novosti. HNS ga na koncu nije ni prijavio za utakmicu zbog viroze kroz koju je prolazio proteklih dana.
Baturina u petak nije trenirao, nije se osjećao dobro i dobio je visoku temperaturu, iznad 38 stupnjeva, pa se nije našao među 23 igrača koja imaju pravo nastupa. Među četvoricom prekobrojnih našao se i Baturina. U subotu se osjeća nešto bolje pa bi mogao igrati u utorak protiv Španjolske u Sevilli.
Martin je trebao biti starter, ali sad Bilić mora razmotriti neke druge kombinacije. Još nije jasno kakvog je traga bolest ostavila na kapetanu Luki Modriću.
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