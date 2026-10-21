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MARTINA NE ODUSTAJE Teško su joj oštećene noge i leđa, kući se vratila sa zlatnom medaljom!

Piše Ivan Tomašković,
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MARTINA NE ODUSTAJE Teško su joj oštećene noge i leđa, kući se vratila sa zlatnom medaljom!
Foto: FOTO: Josip Balog
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Žena iz okolice Varaždina postala je prva Hrvatica s invaliditetom koja je nastupila na HYROX natjecanju

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Sve je moguće uz ogromnu želju i odricanje. To je pokazala Martina Magdalenić (35) iz okolice Varaždina. Ona je prošlog vikenda u Budimpešti nastupila na HYROX, međunarodnom fitness natjecanju koje spaja trčanje i funkcionalne vježbe. Nastupila je u adaptivnoj kategoriji Short Stature, namijenjenoj osobama niskog rasta.

Martina je ujedno postala prva Hrvatica s invaliditetom koja je nastupila na HYROX natjecanju. U svojoj kategoriji osvojila je prvo mjesto, a kući se vratila sa zastavom koja nosi oznaku pobjedničke kategorije.

Martina živi s teškim oštećenjima kralježnice i donjih ekstremiteta, no aktivan život, posao, volontiranje i treniranje dio su njezine svakodnevice. Radi u dječjem vrtiću, dugogodišnja je volonterka Društva osoba s invaliditetom Varaždin, a sport je još jedno područje u kojem pomiče vlastite granice.

Inače, HYROX je zahtjevno natjecanje koje obuhvaća trčanje i niz funkcionalnih vježbi. Za Martinine potrebe pojedini su dijelovi bili prilagođeni njezinim mogućnostima, pa je dionice trčanja odradila hodajući, uz prilagodbe pojedinih disciplina. Za nastup u Budimpešti pripremala se u varaždinskom Dr7gymu uz pomoć trenera koji su sudjelovali u njezinim pripremama.

- Nisam otišla u Budimpeštu samo zbog rezultata. Htjela sam doživjeti kako je natjecati se na tako velikom međunarodnom natjecanju, osjetiti atmosferu i jednostavno uživati u cijelom iskustvu. Prvo mjesto i zastava koju sam osvojila prekrasna su uspomena, ali jednako mi je važno sve ono što sam doživjela i trud koji me doveo do starta – poručuje Martina.

Svojim primjerom pokazuje da se vrijedi odvažiti na nove izazove i pokušati nešto što nas privlači. Njezin odlazak u Budimpeštu bio je prilika za novo iskustvo, pomicanje vlastitih granica i ostvarenje cilja koji će dugo pamtiti.

Foto: FOTO: Josip Balog

- Zahvalna sam svim trenerima koji su mu pomogli u pripremama, a posebno treneru Dariju Struškom, koji je tijekom cijele utrke bio uz mene, pratio me, bodrio na svakom koraku, te ekipi iz Dr7gym-a koja je cijelo vrijeme bila uz stazu, glasno navijala i proživljavala svaki mog nastupa - zaključuje Magdalenić. 

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