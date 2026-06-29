Martinelli: Ne mogu opisati sreću koju osjećam u svom srcu

Nogometaši Brazila jako teško su izborili osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Kao vrlo tvrd orah pokazao se Japan, no 'selecao' je slavio s 2-1. Strijelac pobjedničkog gola bio je Gabriel Martinelli u šest minuti sudačke nadoknade drugog dijela.

- Ne mogu pronaći riječi kako bih opisao sreću koju osjećam u srcu. Vidjeti sve ove navijače na nogama, roditelje, prijatelje... ne mogu to objasniti. Nakon što sam pogodio vratnicu znao sam kako ću dobiti još jednu šansu. Jednostavno sam sretan što sam pomogao momčadi - ističe Martinelli.

Sretan nakon slavlja je i talijanski stručnjak na klupi Brazila Carlo Ancelotti.

- Nismo izgubili strpljivost, imali smo dovoljno materijala kako na terenu tako i na klupi, Neymara sam čuvao za produžetak. Japan nije lagan protivnik, vrlo je organiziran i intenzivan. Nisam želio mijenjati strukturu jer je momčad igrala dobro - objasnio je Ancelotti.