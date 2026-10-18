Martinez nakon sudara ide na operaciju, morat će imati masku

Chelsea je pobjedom 2-0 na gostovanju kod Evertona otvorio sedmo kolo engleske Premier lige. Ipak, slavlje londonske momčadi zasjenila je teška ozljeda argentinskog vratara Emiliana Martineza, koji je nakon sudara na terenu završio u bolnici.

U 66. minuti susreta stoper Evertona Jarrad Branthwaite naletio je na Martineza i udario ga u glavu. Argentinski vratar ostao je nepomično ležati, nakon čega mu je liječnička ekipa odmah pritekla u pomoć. Intervencija je trajala desetak minuta, a Martinez je potom na nosilima iznesen s terena i prevezen u bolnicu.

Foto: Phil Noble

Prema informacijama koje prenose britanski mediji, 34-godišnji vratar slomio je jagodičnu kost te će morati na operaciju. Nakon povratka na teren trebao bi nositi zaštitnu masku, no zasad nije poznato koliko će trajati njegov oporavak i kada bi se mogao ponovno naći među vratnicama.

Martinez je prošlog ljeta iz Aston Ville stigao u Chelsea, nakon još jednog sjajnog Svjetskog prvenstva, a ove je sezone upisao šest nastupa. U Aston Villi proveo je razdoblje od 2020. godine, dok je svjetsku afirmaciju stekao na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine, na kojem je s Argentinom osvojio naslov, a osobno je proglašen najboljim vratarom turnira.