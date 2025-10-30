Martinović debitirao u ulozi kapetana u pobjedi rukometaša

U prvoj od dvije prijateljske utakmice, hrvatski rukometaši su u Bernu pobijedili Švicarsku sa 29-26 (12-13). Od 18 igrača koje je doveo u Švicarsku, izbornik Dagur Sigurdsson je izvan sastava ostavio Dominika Kuzmanovića i Filipa Glavaša koje je mučila manja temperatura pa nije želio ništa riskirati.

Hrvatska startna postava stoga je bila Matej Mandić na vratima, Marin Jelinić i Mario Šoštarić na krilima te Marin Šipić na crti. Vanjske pozicije na početku pripale su Leonu Ljevaru, Ivanu Martinoviću i Mateu Marašu. Bio je to ujedno i debi novog kapetana Ivana Martinovića.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je povela 3-1, prednost je potom prešla na švicarsku stranu (7-6), uzvratila je Hrvatska i stigla do prednosti 10-9. Nakon toga slijedi mala kriza u igri naše reprezentacije, šest minuta nismo postigli pogodak i Švicarska je uspjela ponovno preuzeti kontrolu nad rezultatom i na odmor otišla s golom prednosti (13-12).

U drugom dijelu gledali smo gol za gol, a Hrvatska je od 48. minute proigrala i serijom 5-0 pobjegla domaćinu na pet razlike (27:22). Švicarska je punih jedanaest minuta bila bez postignutog pogotka. Na koncu su domaćini uspjeli smanjiti na konačnih 29-26.

Najučinkovitiji u hrvatskim redovima bio je Mario Šoštarić sa sedam golova, šest je zabio Luka Lovre Klarica, a pet u debiju postigao je Leon Ljevar. Kod domaćina najviše pogodaka postigli su Luka Maros i Noam Leopold, svaki po šest.

Za dva dana Švicarska i Hrvatska odigrati će još jedan prijateljski susret u Kriens/Luzernu.