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Martinović i Cindrić novi prvaci svijeta, srušili veliki niz Barce

Piše HINA,
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Martinović i Cindrić novi prvaci svijeta, srušili veliki niz Barce
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Foto: Amr Abdallah Dalsh
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Šok u Egiptu! Veszprém razbio Barcelonu 42-33, prekinuo njezin niz od 65 pobjeda, a Martinović i Cindrić zabijali u velikom finalu

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Rukometaši mađarskog Veszpréma osvojili su u četvrtak navečer naslov svjetskih klupskih prvaka pobijedivši u finalu u Egiptu europskog prvaka Barcelonu 42-33, u što je hrvatski reprezentativac Ivan Martinović ugradio pet golova, a Luka Cindrić tri. Poraz je za Barcelonu posebno bolan jer je prekinuo niz od njenih 65 uzastopnih pobjeda. Momčad Carlosa Ortege posljednji je put izgubila u rujnu 2025., kada je u Ligi prvaka poražena od njemačkog Magdeburga 21-22.

Veszprém, kojeg vodi bivši Barcin trener Xavier Pascual, od početka je kontrolirao utakmicu i već nakon manje od pet minuta poveo 4-1. Barcelona se tijekom prvog poluvremena pokušala vratiti u susret, ali mađarska je momčad na odmor otišla s velikih 22-16.

Ključnu ulogu imao je vratar Emil Nielsen, bivši Barcelonin čuvar mreže, koji je zaustavljao niz pokušaja katalonske momčadi. Veszprém je početkom drugog dijela nastavio povećavati prednost i u 34. minuti poveo 25-18. Barcelona nije pronalazila rješenja u napadu, dok je Veszprém kažnjavao pogreške i iz tranzicije održavao visoku prednost. U jednom trenutku mađarska je momčad imala i 12 golova prednosti (36-24).

2026 IHF Men's Club World Championship - Gold Medal Match - FC Barcelona v Veszprem HC
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Najefikasniji u pobjedničkoj momčadi bio je Hugo Descat s deset pogodaka, dok je Nedim Remili dodao osam. Ahmed Hesham zabio je četiri, koliko i Yanis Lenne. Kod Barcelone je najbolji bio Tim N'Guessan s devet pogodaka, dok je Blaž Janc zabio četiri, a Ludovic Fàbregas tri. Ove dvije momčadi bile su i lani u finalu Svjetskog klupskog prvenstva. Tada je slavila Barcelona 31-30.

2026 IHF Men's Club World Championship - Gold Medal Match - FC Barcelona v Veszprem HC
Foto: Amr Abdallah Dalsh

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