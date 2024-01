VIDEO Martinoviću je iskočilo rame?! Perkovac: Izgubili smo vrhunskog igrača, bit će teško...

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Goran Perkovac nakon remija protiv Austrije 28-28 otkrio je još jednu lošu vijest. Ivan Martinović, koji je s bolnom grimasom napustio teren u drugom poluvremenu zbog bolova u ramenu, vjerojatno je izgubljen za ovo natjecanje. Čini se kako mu je pri padu nakon jednog duela u 48. minuti iskočilo desno rame, koje doduše nije pucačko.

- To je najveća šteta, izgubili smo vrhunskog igrača, teško će ga biti nadomjestiti, i druge momčadi gube igrače. Drugi igrači trebaju povući. Možda ću zvati drugog igrača, trebam vidjeti situaciju. Imam još jednog ljevaka Maraša, on i Klarica mogu to pokriti - kazao je Perkovac za RTL.

- Vjerujem da Martinović ima šanse, ne mogu reći, nisam doktor. Bilo je situacija gdje nekom iskoči rame, za dva dana igra. Ima strašnu sezonu - kazao je bivši reprezentativac Jakov Gojun u studiju RTL-a.

Iz Hrvatskog rukometnog saveza poslali su šturo priopćenje:

"Nakon ozljede zadobivene na utakmici Hrvatske i Austrije, hrvatski reprezentativac Ivan Martinović obavio je prva snimanja u bolnici u Mannheimu, ali će stvarna težina njegove ozljede biti poznata tijekom ponedjeljka, nakon detaljnog snimanja u bolnici u Heidelbergu."

'Nije nas Austrija šokirala koliko smo se sami'

Hrvatska je propustila velike prilike u Mannheimu, imala tri gola prednosti u završnici i zadnji napad s igračem više

- Nije nas Austrija šokirala koliko smo se sami šokirali. Doveli smo ih dvaput u situaciju da ih vraćamo, propustili nekoliko zicera, propustili +2 i +3, tako je teško igrati. Ništa nije izgubljeno, dobijemo Rumunje i idemo dalje - kazao je Perkovac.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Hrvatska je vodila gotovo cijelu utakmicu, u završnici se činilo da smo slomili protivnika jer smo vodili tri gola razlike, imali i napad za pobjedu s igračem više, ali nije išlo.

- Prelako smo protiv Španjolaca zabijali golove pa smo mislili da će i tako biti danas. Ali ne može uvijek sve ulaziti kao što je protiv Španjolaca, ovo je bila utakmica za rudarenje. Idemo dalje, možemo biti prvi u grupi. U obrani nismo bili na razini kao zadnji put, u napadu bili previše statični, forsirali dodavanja koja nisu došla do pivota, ali to ćemo popraviti - zaključio je izbornik.