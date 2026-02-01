Martinović: Kako smo uspjeli? Ne znam! A sad na koju pivicu

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu! Na dramatičan je način u Herningu pobijedila Island 34-33 i osvojila novo odličje.

Dojmove s napete utakmice podjelio je i kapetan Ivan Martinović kojemu se dojmovi još nisu do kraja slegli.

- Presretan sam, još ne mogu vjerovati. Kakvu smo dramu napravili, presretan sam kako smo se borili. Šezdeset minuta, znači... Nemam riječi. Ne znam kako smo ovo uspjeli, znam da smo rekli da ginemo za Hrvatsku. Svaka čast navijačima, gledao sam Duleta kako nas je smirio, kako je izbornik vodio ovu utakmicu. Vraćamo se doma s medaljom. Bit će ovo duga noć - rekao je Martinović pa nastavio:

- Kad se sjetimo kako doma navija naša Hrvatska, sve je lakše. Sad smijemo popiti koju pivicu.

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon osvajanja brončane medalje, u Zagrebu će u ponedjeljak biti organiziran doček s početkom u 15 sati, igrači stižu u 16, nastupaju Zaprešić boysi i Hrvatske ruže.

- Doček? Nadam se da će doći još navijača kao i lani, trebat će mi još vremena da ovo sve procesuiram - zaključio je kapetan hrvatske rukometne reprezentacije.