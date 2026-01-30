Obavijesti

Martinović nas vukao pa stao u nastavku, Cindrić se hladio 20 minuta i više se nije zagrijao...

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Malmo: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

Pohvalno je što se nismo raspali kod -7, nego smo čak i zakomplicirali utakmicu, makar su nositelji vanjske linije Cindrić i Martinović odigrali tek po 24 minute.

Admiral

Izgubili smo od Njemačke 28-31 i u nedjelju ćemo igrati za brončanu medalju na Europskom prvenstvu. U prvom poluvremenu bili smo konkurenti, pa se raspali u nekoliko minuta nastavka i taj zaostatak više nismo mogli vratiti. Pohvalno je što se nismo raspali na -7, nego smo čak i zakomplicirali utakmicu, makar su nositelji vanjske linije Cindrić i Martinović odigrali tek po 24 minute.

Dominik Kuzmanović 3 (7/20 obrana) - na prosjeku cijelog turnira. Nedovoljno za Nijemce.

Mario Šoštarić 3 (3/4) - također oko prosjeka ovog EP-a, uz promašeni sedmerac.

Luka Lovre Klarica 4 (5/7) - dobro se nosio s njemačkom snagom u obrani, pet komada.

Matej Mandić 2 (1/11) - samo jedna obrana od 11 udaraca.

Diano Ćeško (1/1) - šest minuta u polufinalu EP-a bit će velika škola za budućnost i plus za našu reprezentaciju.

Mateo Maraš 2 (0/2) - dvadeset i nešto minuta, ali malo uočljivi. Dva promašaja.

Zlatko Raužan 4 (3/3) - bez promašaja i dalje, 18/18. 

Marko Mamić 3 - nije bio kamenčić za njemački napad.

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Luka Cindrić 2 (0/1) - hladio se uvodnih 20 minuta i više se nije zagrijao.

David Mandić 3 (1/2) - nadajmo se da je ono na kraju bio samo grč.

Tin Lučin 4 (6/13) - naš prvi strijelac, šest golova, ali samo jedan preko njemačke obrane.

Ivan Martinović 4 (5/11) - vukao nas sam u prvom poluvremenu, u nastavku predugo grijao klupu, kao Cindrić u prvom.

Leon Šušnja 2 (0/2) - u napadu se vidi da ga više ni ne igra, obranom nije komandirao.

Filip Glavaš 2 (0/2) - Wolff ga nadmudrio u potpunosti.

Marin Jelinić (1/1) - mala minutaža, kad je Mandiću trebala pomoć liječnika.

Veron Načinović 3 (3/5) - nije sramota priupitati Raužana kako pospremati zicere. Ostalo OK.
 

