SLIJEDI SUSRET U OSIJEKU

Martinović: Vitamin D baš nam je dobro došao. Ljevar: Sad me svi zafrkavaju 'Lac, Lac'...

Piše Davor Kovačević,
Martinović: Vitamin D baš nam je dobro došao. Ljevar: Sad me svi zafrkavaju 'Lac, Lac'...
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Petak su obje reprezentacije provele u Zadru jer sunca i mora nikada dosta, a u subotu prijepodne zajedničkim će letom u Osijek, gdje ih od 17 sati (RTL 2) očekuje rasprodani Gradski vrt

Kad Ivano Pavlović (23) kaže da mu je to bio najbolji rođendan u životu, sve je rekao. Hrvatska je u Zadru pobijedila Švicarsku 34-26 u prvoj prijateljskoj utakmici ovog tjedna s novim najboljim nam prijateljima. Nakon brončane medalje na Europskom prvenstvu shvatili smo ovu obavezu skoro kao da se igra veliko natjecanje, ili maksimalno blizu toga, i to je nešto čemu moramo težiti i u budućnosti. Kad kapetan Martinović pojuri bez kočnice, Cindrić njegovim stopama, onda se Švicarci nisu mogli dobro provesti.. A dobro su i prošli nakon +10 u 45. minuti, kad je bio red na ostale.

UVJERLJIVA PREDSTAVA Ovo je pristup kakav dolikuje svjetskoj ekipi. Švicarce smo pretvorili u sparing-partnera
Ovo je pristup kakav dolikuje svjetskoj ekipi. Švicarce smo pretvorili u sparing-partnera

- Skoro svih 60 minuta odigrali smo kako smo se i dogovorili. Želimo pokazati da uvijek idemo sa 100 posto kakva god utakmica bila, da uživamo. Šut nas je dobro poslužio, Ljevar je pokazao kakvu snagu i šut ima, ali i svi ostali, počevši od obrane koja je bila puno bolja u drugom poluvremenu. Uživamo ovog tjedna, vitamin D baš nam je dobro došao - kaže kapetan Martinović, najefikasniji sa sedam golova.

Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pratili su ga Cindrić sa šest i Ljevar s pet, od riječkog šutera, koji je baš protiv Švicarske u studenom probio led u reprezentaciji, opet smo vidjeli smo vrhunske stvari, čak i sunožne skokove kao nekad Blaženko Lacković...

- Sad me svi zezaju 'Lac, Lac', ha, ha. Izbornik nam je rekao da igramo kao da je važna utakmica i možemo biti zadovoljni. Šutiramo izvana i to je važno.

Petak su obje reprezentacije provele u Zadru jer sunca i mora nikada dosta, a u subotu prijepodne zajedničkim će letom u Osijek, gdje ih od 17 sati (RTL 2) očekuje rasprodani Gradski vrt. Pokažemo li ozbiljnost iz Višnjika, Švicarci će i danas biti manje-više samo sparing-partneri u slavonskoj rukometnoj fešti. Promjena bi minimalnih sastavu moglo biti, prije svih Dino Slavić, koji je u četvrtak ostao izvan zapisnika.

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Argentinski košarkaš mijenjao vjeru zbog prelijepe Srpkinje...
FOTO: MILICA VILDOZA (EX TASIĆ)

Argentinski košarkaš mijenjao vjeru zbog prelijepe Srpkinje...

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk prošle je sezone osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave

