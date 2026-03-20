Martinović: Vitamin D baš nam je dobro došao. Ljevar: Sad me svi zafrkavaju 'Lac, Lac'...

Kad Ivano Pavlović (23) kaže da mu je to bio najbolji rođendan u životu, sve je rekao. Hrvatska je u Zadru pobijedila Švicarsku 34-26 u prvoj prijateljskoj utakmici ovog tjedna s novim najboljim nam prijateljima. Nakon brončane medalje na Europskom prvenstvu shvatili smo ovu obavezu skoro kao da se igra veliko natjecanje, ili maksimalno blizu toga, i to je nešto čemu moramo težiti i u budućnosti. Kad kapetan Martinović pojuri bez kočnice, Cindrić njegovim stopama, onda se Švicarci nisu mogli dobro provesti.. A dobro su i prošli nakon +10 u 45. minuti, kad je bio red na ostale.

- Skoro svih 60 minuta odigrali smo kako smo se i dogovorili. Želimo pokazati da uvijek idemo sa 100 posto kakva god utakmica bila, da uživamo. Šut nas je dobro poslužio, Ljevar je pokazao kakvu snagu i šut ima, ali i svi ostali, počevši od obrane koja je bila puno bolja u drugom poluvremenu. Uživamo ovog tjedna, vitamin D baš nam je dobro došao - kaže kapetan Martinović, najefikasniji sa sedam golova.

Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pratili su ga Cindrić sa šest i Ljevar s pet, od riječkog šutera, koji je baš protiv Švicarske u studenom probio led u reprezentaciji, opet smo vidjeli smo vrhunske stvari, čak i sunožne skokove kao nekad Blaženko Lacković...

- Sad me svi zezaju 'Lac, Lac', ha, ha. Izbornik nam je rekao da igramo kao da je važna utakmica i možemo biti zadovoljni. Šutiramo izvana i to je važno.

Petak su obje reprezentacije provele u Zadru jer sunca i mora nikada dosta, a u subotu prijepodne zajedničkim će letom u Osijek, gdje ih od 17 sati (RTL 2) očekuje rasprodani Gradski vrt. Pokažemo li ozbiljnost iz Višnjika, Švicarci će i danas biti manje-više samo sparing-partneri u slavonskoj rukometnoj fešti. Promjena bi minimalnih sastavu moglo biti, prije svih Dino Slavić, koji je u četvrtak ostao izvan zapisnika.