Martinović zaplakao: Nemam više riječi ni suza! Prazan sam

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović zaplakao je nakon trijumfa nad Mađarskom 27-25.

- Preponosan sam kako smo se borili, od prve do zadnje minute. Hvala svakom navijaču kako su nas bodrili ovdje 60 minuta. Imao sam osjećaj da smo se vratili u Arenu Zagreb, pomogli su nam da pobijedimo ovo. Kapa im do poda. Nemam riječi, nemam ni suza. Rasplakao sam se iza klupe - rekao je Martinović za RTL.

Plakao je, ali je bio i na podu, emocije su ga preplavile.

- Ne mogu još vjerovati. Imali smo tešku situaciju, ali smo vjerovali. Bili smo zadnji u drugom krugu, rekli smo da ćemo to okrenuti, da ćemo ponoviti ono od prije godinu dana. Hvala Bogu, uspjeli smo. Napravili smo protiv Mađarske što i prije godinu dana u četvrtfinalu SP-a. Sad sam prazan.

- Od početka smo govorili da gledamo samo nas, a ostali kako odigraju nas ne zanima. Govorimo da smo to mi, pokazali smo tko smo. Borba, karakter, išli smo na glavu koliko je god teško bilo. Svaka čast ekipi i stožeru - kazao je naš Bečanin pa o mogućem protivniku, Danskoj ili Njemačkoj, kazao:

- Tko god da dođe, nastavit ćemo ovako. Presretan sam, ne znam koliko se možemo otvoriti. Pola dana imamo, čeka nas sutra putovanje. Hvala svima što nam dajete pozitivnu energiju, to osjećamo i puno nam znači.

Marko Mamić opet je bio beton u obrani.

- Prekrasno, prekrasno. Nakon remija Islanda i Švicarske znali smo da je sve na nama, to smo uspjeli potvrditi. Bilo je iznimno teško, ali nekako smo to iščupali, ne znam ni ja kako, kao i prošle godine. Malo smo prazni, prošle godine bili smo u finalu, ove godine želimo to ponoviti - rekao je Marko pa o preokretu kazao:

- Moram pohvaliti trenera, kako je rekao da se moramo boriti, da nema veze ako i izgubimo. Na kraju smo to prelomili protiv Mađara koji su možda i najborbenija momčad na turniru. Idemo sad dalje.

Za koga su igrali?

- Igrali smo za sve. Za momčad, obitelj, Hrvatsku. To je motivacija koju nije teško naći, ali opet se trebaš motivirati. Svi žele igrati, treba biti na 100 posto, igraš dan za danom. Užasno je teško igrati, a kad pobijediš čovjek je prazan i želimo biti još bolji sljedeću utakmicu.