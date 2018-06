Francuska je porazila Argentinu 4:3 te tako izbacila albiceleste sa Svjetskog prvenstva koje je možda bilo i posljednja šansa za ponajboljeg igrača svih vremena, Lionela Messija, da uhvati jedini trofej koji nedostaje u njegovoj vitrini.

Iako se o Messijevom mogućem reprezentativnom umirovljenju pričalo najviše posljednjih tjedana, svoj je odlazak prvi najavio njegov 34-godišnji suigrač, Javier Mascherano:

- Vrijeme je da kažem zbogom. Od ovog trenutka sam navijač. Za mene je gotovo, a nadam se da ovi dečki mogu nešto postići u budućnosti. Htio bih da oni postignu ono što mi nismo mogli danas. Moramo ih nastaviti podržavati kako bi se oni nastavili truditi. Prije ili kasnije, uspjet će - rekao je Mascherano.

Iako se još od debakla od Hrvatske u kojem su ih vatreni porazili s 3:0 priča o ostavci izbornika Jorgea Sampaolija, on zasad ne namjerava napustiti klupu albicelestea:

- Ne razmišljam o ostavci. Mislili smo da možemo dalje, ali eto, to je to, borili smo se do kraja i imali jednu šansu za izjednačiti, no nije se dogodilo. Želim se zahvaliti igračima koji su dali sve od sebe. Za nas ovo nije neuspjeh, već frustracija. Pokušali smo imati identitet, ali nismo uspjeli. Možda nam je falilo vremena - nadodao je strateg Argentine.

Heroj utakmice bio je 19-godišnji Kylian Mbappe, koji je postigao dva gola za Francusku, a ujedno i iznudio penal kojeg je realizirao Antoine Griezmann.

- Ronaldo i Mbappe nisu ista kategorija, Ronaldo je bio čisti, klasični napadač. Kylian je brži, ali mu treba više prostora, no naposljetku to je usporedba između svjetskog prvaka i jako mladog igrača. On ima tek 19,20 godina i napredovat će. Iako sam već sad zadovoljan njegovom igrom, bit će još bolji - pohvalio je svog pulena francuski izbornik Didier Deschamps.

Argentina je preokrenula početno vodstvo Francuza te u jednom trenutku vodila 2:1 u utakmici, no Deschamps nije bio zabrinut:

- Živim utakmicu, ne bojim je se. Dok sudac ne svira kraj, sve se može dogoditi. Znao sam da je moja momčad bila spremna da se bori s tim zaostatkom. Glavna taktika u zatvaranju Messija je da ne zatvaraš samo njega. Mascherano, Banega, Messi, njihov odnos je sistematski i jednostavno ih zatvoriš svu trojicu te tako najviše usporiš njega - objasnio je francuski strateg.

Fantastičnu pobjedu u rapsodiji s čak sedam golova prokomentirali su i francuski igrači, a prvi se oglasio Blaise Matuidi, koji zbog novog žutog kartona neće moći nastupiti u sljedećem susretu:

- Od početka uživamo zajedno, i iako smo igrali 0:0 s Danskom u svlačionici je odlična atmosfera. Žuti karton mi je teško pao jer uopće nisam pričao sa sucem i ne razumijem zašto mi je rekao da se smirim.

Javio se i najbolji pojedinac utakmice, Mbappe:

"Sretni smo, osjećam se dobro, zaključili smo da možemo napraviti velike stvari protiv velike momčadi i velikih igrača. Najmlađi sam koji je zabio dva gola na SP-u još od Pelea? Dobro, to je veliko natjecanje, i svi su veliki igrači tu. To mi laska, ali me neće spriječiti da naporno radim i po mogućnosti otiđem što je dalje moguće u ovom natjecanju - rekao je fantastični napadač.

Oglasila su se i ostala dva francuska strijelca, Griezmann, koji je zabio jedanaesterac, te branič Benjamin Pavard, koji je lijepim udarcem vratio trikolore u igru nakon što su gubili 2:1.

"Radili smo naporno i želimo vidjeti ovu momčad ujedinjenu, još smo u svlačionici znali da moramo dobro braniti, a što se tiče napada... imali smo šansu zabiti bilo kada. Moj jedanaesterac? To je bila sreća", započeo je Griezmann.

"Želim čestitati Kylianu na njegovoj odličnoj utakmici, a odlično je kad imamo sve na ovoj razini, ovdje smo podigli naš nivo igre."

"Portugal ili Urugvaj? Svejedno mi je, ali možda bih radije Urugvaj jer tamo imam dobre prijatelje", zaključila je zvijezda Atletico Madrida.

"Još sam dirnut. Sretan sam i zbog svog gola i zbog momčadi, a zaista volim vježbati voleje. Nisam znao što ću nakon utakmice, trčao sam okolo, cura mi je plakala, zvao sam i roditelje i agenta, nisam znao što ću. Divan trenutak za mene i one koji su uvijek vjerovali u mene", rekao je Pavard.

Francuska je sada prošla u četvrtfinale gdje čeka boljeg iz okršaja Urugvaja i Portugala.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.