MAŠINE ZA GOLOVE Povijesna utrka za zlatnu kopačku SP-a! Trojica igrača su izjednačena

Kakvo Svjetsko prvenstvo gledamo! Golova nikad više, a utrka za zlatnu kopačku ovog Mundijala vjerojatno je najbolja u povijesti. Nakon osmine finala (Argentinac ju još mora odigrati) čak tri igrača imaju po sedam golova, što je prvi put viđeno na nekom Svjetskom prvenstvu, a iza njih još je jedan sa šest. Velike zvijezde zabijaju kao na traci, a zanimljivo će biti vidjeti tko će izaći kao pobjednik.

S dva gola protiv Brazila, norveška "mašina za golove", Erling Haaland, pridružio se Leu Messiju i Kylianu Mbappéu sa sedam golova u dosadašnjem dijelu turnira. Kao da nije dosta da se takva tri imena bore za najboljeg strijelca, Harry Kane je zabijenim penalom protiv Meksika stigao do brojke šest te i on ima priliku doći na vrh.

Foto: VINCENT CARCHIETTA

Leo Messi otvorio je Svjetsko prvenstvo čistom "desetkom". Hat-trick u mrežu Alžira, tri fenomenalna gola te je najavio da će ovo biti njegovo Svjetsko prvenstvo. Nastavio je u tom ritmu pa je dva zabio i Austriji, a u zadnjem kolu grupne faze "uvalio" je jedan i Jordanu. Dramatično je Argentina prošla šesnaestinu finala protiv Zelenortskih Otoka, ali i tamo je Messi zabio. Budući da Argentinci tek moraju igrati osminu finala (protiv Egipta), Messi bi ponovo mogao doći u vodstvo.

Kylian Mbappé odmah je pokazao da je vođa na terenu. Dva gola Senegalu pa isto toliko Iraku kako bi zadržao korak s Messijem. U trećoj utakmici nije zabio (ali je dvaput asistirao), a onda ja s nova dva gola potopio švedski brod. U osmini finala Paragvajci su ga provocirali, bio je jako nervozan, ali je ostao miran kada je trebalo i zabio iz penala.

Erling Haaland je nezaustavljiv. Kao i Mbappé i on je počeo s po dva gola Iraku i Senegalu, ali onda je u velikom duelu upravo protiv Francuske ostao na klupi. Norveška je izgubila 4-1 taj susret, ali povratkom Haalanda u prvih 11 nastavili su se golovi i pobjede. Za prolaz u šesnaestinu finala zabio je Obali Bjelokosti, a sada je učinio čudesnu stvar i s dva gola potopio veliki Brazil.

Harry Kane kasni jedan gol za vodećim trojcem, ali i on zabija kako se sjeti. Na hrvatsku nesreću, i on je krenuo s dva gola. "Vatrenima" je zabio iz ponovljenog penala i glavom, ali Gana ga je zaustavila. Panami je dao samo jedan, a onda je s dva "metka" sredio DR Kongo. Meksikancima je u osmini finala zabio opet iz penala, donio pobjedu i sebi šansu da postane najbolji strijelac.

Statistika Svjetskog prvenstva.

Foto: Sofascore za 24sata

Da ponovimo, ovo je prvi put da na jednom Svjetskom prvenstvu tri igrača ima sedam golova! Do kraja ima još dovoljan broj utakmica da netko od spomenutih igrača dođe i do čudesne brojke 13 i tako izjednači rekord Justa Fontainea koji je postavio rekord još 1958. Svakako je ovo najluđa utrka za najboljeg strijelca u povijesti Mundijala. Kad se uzmu u obzir imena, način na koji zabijaju i koliko često zabijaju, onda u to zaista nema sumnje.