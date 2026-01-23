Maškovića han ide dalje: 'Mog rođaka Šimu Vrsaljka razapinju nepotrebno. Evo što je istina'

Nakon što su u javnost posljednjih dana procurile informacije o financijskim problemima, neisplaćenim plaćama i zatvaranju vrata Maškovića hana, povijesnog dragulja u Vrani kraj Pakoštana, stiže preokret. Ugostiteljski objekt koji su prije manje od godinu dana s velikim ambicijama preuzeli rođaci Vrsaljko ipak nastavlja s radom. Andrija Vrsaljko, vlasnik tvrtke Saxum Mas koja upravlja hanom, potvrdio je otvaranje i stao u obranu rođaka, proslavljenog nogometaša Šime Vrsaljka.

Novi početak za povijesni han

Unatoč tmurnim prognozama, čini se da za Maškovića han, najzapadniji spomenik svjetovne osmanske arhitekture u Europi, dolaze bolji dani. Andrija Vrsaljko najavio je kako se poslovanje stabilizira te da će hotel i restoran uskoro ponovno primati goste.

​- Han ide dalje i uskoro otvara svoja vrata. Kao i mnoge druge tvrtke, imali smo određene probleme u poslovanju, što nije ništa neobično. Situacija je sada riješena i hotel ćemo uskoro ponovno otvoriti - poručio je Andrija Vrsaljko, dodajući kako su se pojavili i novi investitori spremni pokriti dugovanja.

Najvažnija vijest za 15-ak radnika, koji su ostali bez primanja za listopad, studeni i prosinac, jest obećanje da će im zaostale plaće biti isplaćene u najkraćem mogućem roku. Upravo su njihove teške sudbine, od ovrha do nemogućnosti plaćanja osnovnih životnih troškova, izazvale najviše pozornosti.

Foto: Maškovića Han

Što se zapravo dogodilo sa Šimom Vrsaljkom?

Velika medijska prašina podigla se oko uloge bivšeg "vatrenog", čije je ime od samog početka bilo marketinški adut projekta. No, njegov rođak Andrija tvrdi kako je nogometaš postao žrtva neopravdanih napada.

​- Nepotrebno se razapinje moj rođak Šime Vrsaljko.

Andrija pojašnjava kako je Šime iz tvrtke Saxum Mas, koja ima desetogodišnji zakup Maškovića hana, službeno istupio još u rujnu iz osobnih razloga. Od tada, tvrdi, nema nikakvu vlasničku ni upravljačku povezanost s poslovanjem. Ta informacija poklapa se s razdobljem nakon kojeg su prestale stizati plaće radnicima.

Sve je počelo s velikim planovima o spajanju sporta i turizma, revitalizaciji povijesne baštine i stvaranju cjelogodišnje luksuzne destinacije. No, idealna slika s početka poslovanja raspala se početkom ove godine, kada su radnici zbog neisplate plaća prestali dolaziti na posao. Uz dugovanja zaposlenicima, tvrtka je kasnila i s plaćanjem jedne rate zakupa Općini Pakoštane u iznosu od 4200 eura.

Ipak, najava ponovnog otvaranja budi nadu da će se ova turbulentna epizoda privesti kraju. Ostaje za vidjeti hoće li Maškovića han uspjeti ispuniti obećanja i vratiti se na put uspjeha koji su njegovi novi voditelji tako ambiciozno zacrtali.