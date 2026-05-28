Massimiliano Allegri ide u Ligu prvaka, ekspresno našao klub

Massimiliano Allegri u ponedjeljak je napustio Milan kao dio totalnog remonta u klubu nakon debakla na kraju sezone, poraza od Cagliarija na San Siru (prvog u 29 godina!), zbog čega su "rossoneri" ostali bez Lige prvaka. Ali nije previše očajavao, već se okrenuo novoj sredini i dogovorio angažman s drugim velikanom.

Poznati talijanski insajder za transfere Fabrizio Romano objavio je popularni "here we go", što će reći da je posao dogovoren, a u pitanju je Napoli koji se razišao s Antonijem Conteom. Allegri je dogovorio sve s čelnikom kluba Aurelijem De Laurentiisom i uskoro će potpisati ugovor.

🚨 BREAKING: Massimiliano Allegri as new Napoli head coach, here we go! 🔵💣



Former AC Milan manager accepts all the conditions offered by Napoli and he will sign in shortly.



Tako će, paradoksalno, nakon neuspjeha u Serie A i neulaska u Ligu prvaka, Allegri ipak voditi momčad u elitnom natjecanju, a Milan se okreće nekim novim rješenjima. Upitno je tko će preuzeti kompletnu sportsku politiku jer su otkaz dobili i sportski direktor Igli Tare, tehnički direktor Geoffrey Moncade i izvršni direktor Giorgio Furlani.

Dakako, sve to utječe na sudbinu Luke Modrića (40) čiji je produžetak ugovora bio gotovo siguran da su "rossoneri" izborili Ligu prvaka, a ovako je izvjesno da će okončati bogatu nogometnu karijeru.