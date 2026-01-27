'Masterpiece' Lučina i Davida Mandića, Glavaš kao Inzaghi

EHF je imao svoje planove, suci Konjičanin slične, ali Hrvatska drugačije. Pobijedili smo Sloveniju (29-25), dobili pomoć Švicarske i samo nam Mađarska stoji na putu do polufinala Europskog prvenstva. Nažalost, savršeni utorak je poremetila ozljeda Zvonimira Srne, ali Slovenija je samo potvrdila da Tin Lučin može sve. Obrana je primila samo 18 golova iz igre, David Mandić odigrao "mandićevski"...

Dominik Kuzmanović 4 (4/13) - ostao na klupi pa na zaključao gol i slovenske nade. Kakva glava.

Mario Šoštarić 4 (2/3) - mirna ruka sa sedam metara kad je morala biti mirna. Ocjena gore zato unatoč najmanjoj minutaži dosad.

Luka Lovre Klarica 3 (2/2) - najviše minuta dosad na turniru, ali i najviše pogrešaka. Smanjiti to. Opet, i dva gola su bila vrijedna.

Zvonimir Srna 3 (1/7) - obranom kompenzirao loš napad dok loža nije stradala. Što reći, opet..

Matej Mandić 4 (6/22 obrane, 1 gol) - s tribine na gol. Primirio Makuca i odigrao veliku ulogu dok smo stvarali prednost koju nismo prepustili Sloveniji. Zato je rođaku Davidu prepustio MVP nagradu. Tako se to radi.

Mateo Maraš - danas u drugom planu, šest minuta.

Zlatko Raužan 3 (1/1) - teško je pokraj Mačkovšeka bilo doći do lopte, ali opet stopostotan.

Marko Mamić 5 - u startu ugušio napad Slovenije, što ni Slovenci nisu očekivali da bi se moglo dogoditi. Obrana je primila 18 golova iz igre.

Luka Cindrić 4 (2/2) - dugo sjedio na klupi pa vratio kontrolu koju smo izgubili, uz dva gola.

David Mandić 5 (6/7) - bilo je puno dobrih i velikih, ali ovo je možda i najbolja njegova utakmica u dresu Hrvatske. Masterpiece.

Tin Lučin 5 (7/9) - vrijedi čak isto što i za Davida Mandića. Ostali smo bez Srne, on uđe i riješi stvari. Majstorski.

Ivan Martinović 3 (3/10) - ovo danas šuterski nije bilo na razini. Mađari će dobiti svoje.

Leon Šušnja 4 - ohladio se dok je ušao na teren nakon drugog isključenja Načinovića, pa je u početku puštalo previše, na kraju sve popravio.

Filip Glavaš 4 (3/4) - takav je nos za sve nekad imao Pippo Inzaghi. Za promašeni sedmerac udaljen od savršenog.

Marin Jelinić - mogao je danas samo pljeskati kolegi na lijevom krilu.

Veron Načinović 4 - (1/1) "ubili" ga Konjičanini, u njegovih 10 minuta nismo primili gol iz igre, stigao i zabiti jedan.