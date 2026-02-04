Mataja: Naježio sam se od ove atmosfere, idemo po tu broncu!

Hrvatski futsalaši izgubili su od Španjolske 2-1 u polufinalu Europskog prvenstva te će se boriti za brončanu medalju. Blizu je bila Hrvatska egalu i sjajnom rezultatu, ali na kraju nije bilo sreće. Ohrabruje kako je izgledala reprezentacija te će biti pravi gušt gledati ju u borbi za broncu. Susret je komentirao David Mataja.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Odigrali smo dobru utakmicu, očekivali smo da će Španjolska dominirati i malo smo ih previše respektirali na početku. Hrabrije smo ušli u drugo poluvrijeme i na kraju njima nije bilo svejedno, Šteta što ta zadnja prilika nije ušla u gol. Imali smo tijekom utakmicu više šansi za zabiti, čak i više nego što sam očekivao. Nismo zabili i to nam je boljka ovo prvenstvo. Igramo dobro, a ne iskoristimo prilike. Okrećemo se drugoj utakmici, idemo uzet broncu i napraviti taj najveću uspjeh u povijesti futsalske reprezentacije - rekao je pa dodao:

- Hvala publici, na trenutke sam se ježio na terenu i nadam se da će ih u subotu doći još i više i da ćemo slaviti. Igrali smo prve utakmice u Litvi i Latviji, ali kad igraš pred svojim navijačima je poseban gušt. Da ti dodatan motiv i "potegne te" i novu snagu. Pozivam sve da dođu u subotu. Koga očekivati? Portugal je favorit, a tko izgubi mi ćemo se pripremiti da dobijemo tu utakmicu.

Susret je komentirao i kapetan Franco Jelovčić.

- Miks osjećaja. Zadovoljni smo i ponosni, bili smo jako blizu. Bilo je nekoliko šansi u prvom dijelu. Osjetili smo nakon tog prvog poluvremena da možemo igrati s njima. Oni su malo dominirali, ali to ništa nije bilo strašno. U drugi dio smo ušli baš muški i hrabro te nas je nagradilo tim golom, ali ostaje žal - rekao je pa dodao:

- Danas nisam puno govorio prije utakmice, ali nešto ću morati smisliti za subotu, to je moj oproštaj. Danas smo igrali kao da smo kod kuće. Digli su nas navijači za jedno 30, 40 posto. Kad čuješ taj huk odmah te to digne. Očekujem puno ljudi i pozivam ih sve. Nama je u subotu finale svih finala i da dođemo s tom medaljom doma.

Komentirao je i svoj oproštaj.

- Sanjao sam i osjećao tu medalju. U subotu ću dati sve što je u mojim nogama da tako bude i nadam se da će to završit kako treba. Bit će snage za tu utakmicu. Nadam se da ćemo igrati s Francuskom.

Hrvatska će za treće mjesto igrati protiv gubitnika iz drugog polufinala gdje su Portugal i Francuska. Utakmica je na rasporedu u subotu u 16 sati, uz prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo.