Matanović objasnio zašto nije došao u Dinamo: Moj cilj uvijek je bio igrati u Bundesligi...

Igor Matanović (22) ovog je ljeta prešao iz Eintracht Frankfurta u Freiburg. Povremeni hrvatski reprezentativac tako je ostao u Bundesligi, a stigao je u klub koji posljednjih godina bilježi odlične rezultate. Prošlu sezonu završili su na petom mjestu i izborili Europsku ligu.

Prije nego što je dogovorio transfer u Freiburg, Matanović se spominjao kao potencijalno pojačanje Dinama. "Modri" su ovog ljeta ostali bez Brune Petkovića s kojim su raskinuli ugovor, a Matanović je bio primarna meta kao njegova zamjena. Nakon što su pregovori završili neuspješno, pojavila se priča da je Matanović Zvonimiru Bobanu poručio kako ne želi igrati u hrvatskoj ligi, nego se natjecati u jednoj od najboljih liga svijeta.

Foto: R4379 Joachim Hahne

U konačnici, klub se odlučio za dovođenje Diona Drene Belje koji je stigao iz Augsburga. Taj se transfer pokazao kao “pun pogodak” jer je Beljo u tri nastupa zabio tri gola. Sada je to potvrdio i Matanović u razgovoru za Sportklub.

- Mogu reći da su me zvali, ali moj je cilj uvijek bio igrati u Bundesligi. To je oduvijek bio moj san. Bio sam u Frankfurtu, nisam puno igrao, nisam imao minutažu, ali sad sam dobio priliku u Freiburgu i ovo je za mene bila top odluka. Spreman sam. Ne znam što će se još dogoditi, ali nadam se da će ovo biti dobra sezona - kazao je napadač.

Freiburg ga je platio nešto manje od sedam milijuna eura, a prošle sezone u dresu Eintrachta odigrao je 25 utakmica, većinom ulazeći s klupe. Njegov razvoj usporila je i ozljeda stopala s kojom se mučio nakon zimske pauze.