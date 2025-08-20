Veliko slavlje nakon 15 godina: Dinamo se otvorio članovima, ali nitko neće ići protiv Bobana!

Dinamo je jučer usvojio novi Statut, jednu potpuno drugačiju priču nego proteklih godina. U Maksimiru su sad najbitniji članovi kluba. Najveći hrvatski klub u ovom trenutku ima nešto više od 56 tisuća članova, ali tek pod novim Statuom ti članovi dobivaju na dodatnoj važnosti. I utjecaju. Oni će sad birati predsjednika kluba, čovjeka koji će upravljati klubom s puno većim ovlastima nego do sada.

Pokretanje videa... 01:13 NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

I da se ne lažemo, prvi predsjednik kluba pod novim Statuom bit će - Zvonimir Boban. To je gotovo sigurna priča, u Maksimiru, Zagrebu, Hrvatskoj ili inozemstvu, danas ne postoji čovjek koji bi na izborima mogao pobijediti aktualnog predsjednika uprave. Ne postoji osoba koja može sa svojom listom dobiti veći broj glasova, to je - nemoguća misija.

Boban već dulje vrijeme želi legitimitet, želi na čelnoj poziciji u klubu biti izabran voljom većine članova kluba. Pošteno. U Dinamu su jednostavno prošla vremena totalitarizma, neke apsolutističke vladavine u kojoj će netko "vedriti i oblačiti" kako mu se u tom trenutku prohtije. To je prošlo vrijeme, u Maksimiru danas pušu neki novi vjetrovi.

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo se potpuno otvara članovima kluba, svojim navijačima, onima koji doslovno žive za Dinamo. I koji osjećaju što znači "dinamovština", koji iskreno osjećaju pripadnost plavoj boji. I sad će članovi kluba biti jako bitni, oni će birati predsjednika kluba, nadzorni odbor, skupštinare kojima vjeruju. A sve je to donedavno bila tek - čista utopija.

Dinamovi navijači za ovo su se borili više od 15 godina, u tom periodu članovi kluba nisu mogli nigdje pročitati niti Statut kluba, niti dobiti potvrdu na koji način funkcionira njihov klub. Danas je neko drugo vrijeme, danas članovi kluba svojim amandmanima sudjeluju u kreiranju novog Statuta, na taj način sudjeluju i u funkcioniranju Dinama.

Zagreb: Konferencija za medije nakon Skupštine GNK Dinamo Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zvonimir Boban bit će taj, teško je pronaći osobu koja će se vrlo vjerojatno već u rujnu, suprotstaviti klupskoj legendi, pokušati ga dobiti na sljedećim izborima. OK, ako se i nađe druga lista, njihovi će ljudi dobiti svoja mjesta u Skupštini, ali Bobanu (budite sigurni) neće zaprijetiti. Niti na trenutak...

Dinamo jednostavno od utorka diše drugačije, članovi kluba konačno su dobili važan status u kreiranju klupske budućnosti. Velika većina navijača je nakon 15 godina "borbe s vjetrenjačama" došla na svoje, u Maksmiru više ne možemo očekivati dugogodišnju vladavinu jedne struje. Razlog? Sljedeći predsjednik kluba (čitaj - Boban) imat će pravo maksimlano na dva petogodišnja mandata, a onda će Dinamom vladati netko drugi. Tko? Onaj kojeg opet izaberu navijači. Točnije, članovi kluba...