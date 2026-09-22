Matanović propustio trening

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović nije se danas pojavio na treningu hrvatske reprezentacije na Rujevici. Napadač Freiburga i 'vatrenih' izostao je zbog viroze, a odlučeno je da ostane u hotelu odmarati kako bi se što prije oporavio i bio spreman za susret u subotu.

Matanović se trenutačno nalazi u pravoj golgeterskoj formi, od početka sezone u Freiburgu ostvario je sedam nastupa. u tih sedam nastupa zabio je čak šest golova, tri u Bundesligi, jedan u europskim kvalifikacijama i dva u njemačkom Kupu, uz još dvije asistencije.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ostalih 26 igrača bilo je na raspolaganju novom izborniku Slavenu Biliću. Trening je na Rujevici pratio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Podsjetimo, 'vatreni' u subotu igraju protiv Češke u 20.45 sati. Nakon Češke, Hrvatsku čeka susret s aktualnim svjetskim i europskim prvakom Španjolskom (29. rujna), pa onda s Engleskom na Rujevici (3. listopada) te opet sa Španjolskom tri dana kasnije.