Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZBOG VIROZE

Matanović propustio trening

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
Matanović propustio trening
2
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Matanović se trenutačno nalazi u pravoj golgeterskoj formi, od početka sezone u Freiburgu ostvario je sedam nastupa. u tih sedam nastupa zabio je čak šest golova

Admiral

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović nije se danas pojavio na treningu hrvatske reprezentacije na Rujevici. Napadač Freiburga i 'vatrenih' izostao je zbog viroze, a odlučeno je da ostane u hotelu odmarati kako bi se što prije oporavio i bio spreman za susret u subotu.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
33
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Matanović se trenutačno nalazi u pravoj golgeterskoj formi, od početka sezone u Freiburgu ostvario je sedam nastupa. u tih sedam nastupa zabio je čak šest golova, tri u Bundesligi, jedan u europskim kvalifikacijama i dva u njemačkom Kupu, uz još dvije asistencije. 

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024.
Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ostalih 26 igrača bilo je na raspolaganju novom izborniku Slavenu Biliću. Trening je na Rujevici pratio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić. 

Podsjetimo, 'vatreni' u subotu igraju protiv Češke u 20.45 sati. Nakon Češke, Hrvatsku čeka susret s aktualnim svjetskim i europskim prvakom Španjolskom (29. rujna), pa onda s Engleskom na Rujevici (3. listopada) te opet sa Španjolskom tri dana kasnije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Bivšeg igrača Engleske iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Bivšeg igrača Engleske iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
FOTO Najzgodnija tenisačica uzela predah i otišla u Grčku: Oduševila fotkama u bikiniju
ARINA SABALENKA

FOTO Najzgodnija tenisačica uzela predah i otišla u Grčku: Oduševila fotkama u bikiniju

Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o trenutačno najboljoj tenisačici na svijetu, a na društvenim mrežama je oduševila fotografijama s odmora u Grčkoj gdje je sa zaručnikom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026