U LOVU NA TROFEJ

Matanović uoči finala EL: Villi ne želimo dati prostora za disanje

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Ne smijemo zaboraviti odakle smo došli, gdje smo bili na početku sezone i napredak koji smo ostvarili. A kada igramo s navijačima iza nas, gotovo smo nepobjedivi, rekao je napadač Freiburga

Igor Matanović u 21 sat kreće s Freiburgom u utakmicu sezone. Za prvi europski trofej u povijesti kluba borit će se protiv Aston Ville u Istanbulu, a nema sumnje da će hrvatski napadač predvoditi navalu njemačkog prvoligaša. Matanović igra jako dobru sezonu, zabio je 15 golova u svim natjecanjima ove sezone te je zasluženo dobio poziv izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo.

U najavi finala Europske lige Matanović je rekao kako zna da je Villa favorit u ovom susretu, ali da će momčad napraviti sve da dođe do trofeja.

- Mi smo barem druga najbolja momčad u Europskoj ligi, ali želimo postati najbolji. Iznimno smo ponosni i sretni. Ali naravno, želimo osvojiti naslov u finalu. S visokim intenzitetom od samog starta utakmicu namjeravamo pretvoriti u "domaćinsku". To će se zatim prenijeti na tribine, ali i na protivničku momčad. Shvatit će vrlo brzo da smo težak protivnik, a ako uspijemo u toj namjeri, imamo dobre šanse za osvajanje - rekao je pa dodao:

- Ne želimo dati Aston Villi nikakav prostor za disanje i želimo igrati na najvišoj razini. Naravno, Aston Villa je jak protivnik, ali ako im ne dopustimo da uđu u svoj ritam, bit će im teško.

Freiburg vrijedi oko 191 milijun eura prema Transfermarktu, dok momčad Unaija Emeryja vrijedi više od 500 milijuna. Villa igra vrhunsku sezonu, u Premier ligi je na četvrtom mjestu te će njemačkoj momčadi biti jako teško protiv raspoloženih Engleza. Ollie Watkins predvodi napad "villansa" te je također u sjajnoj formi, a u prošloj utakmici zabio je dva komada u rušenju Liverpoola. 

- Naravno, na papiru smo autsajderi. Razlika je ogromna. Ali ne smijemo zaboraviti odakle smo došli, gdje smo bili na početku sezone i napredak koji smo ostvarili. A kada igramo s navijačima iza nas, koji nam svaki put daju toliko energije, gotovo smo nepobjedivi - zaključio je Matanović.

