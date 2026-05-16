ZADNJE KOLO BUNDESLIGE

VIDEO Kakav skok Matanovića! Pogledajte sjajan gol 'vatrenog'

Piše Jakov Drobnjak,
Freiburg u napetoj borbi za Konferencijsku ligu! Matanović briljira protiv Leipziga, zabio svoj 15. gol sezone, ali gosti smanjuju na 2-1. Hoće li Freiburg zadržati vodstvo?

U tijeku je zadnje kolo njemačkog prvenstva i Freiburg ima priliku potvrditi sedmo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu (runda doigravanja). Protivnik je Red Bull Leipzig, a momčad koju u napadu predvodi Igor Matanović fenomenalno je ušla u susret. U 33. minuti Freiburg vodi 2-1, a drugi gol zabio je upravo hrvatski reprezentativac.

Freiburg je bolje krenuo u utakmicu i u 24. minuti došao do prednosti. Jan Niklas Beste najbolje se snašao nakon Ginterovog promašaja te je pospremio odbijenu loptu u mrežu. Nalet domaće momčadi odmah se nastavio i samo dvije minute kasnije stigao je novi gol. Nakon auta, Manzanbi je ubacio, a Matanović je prekrasno glavom pogodio za 2-0. Skočio je nebeski visoko i zakucao loptu pod prečku za ranu prednost od dva gola. Hrvatu je to 15. gol sezone.

Gol pogledajte OVDJE.

Ipak, u 33. je Leipzig došao do gola. Diomande je ostavio loptu za Ouedraoga nakon fine akcije gostiju, a onda je veznjak Leipziga iz vana pogodio za smanjenje prednosti. Jako bitna utakmica za Freiburg kojeg uskoro očekuje i finale Europske lige protiv Aston Ville.

Utakmica je u tijeku...

