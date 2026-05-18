Hrvatski topnici briljirali su za vikend! Beljo, Matanović i Musa su bili strijelci, a Perišić asistent

Hrvati su proteklog vikenda igrali diljem Europe, a bilo je uzbuđenja i u HNL-u te SAD-u. Igor Matanović zabio je za Freiburg, Ivan Perišić je dva puta asistirao u pobjedi PSV-a, Petar Musa je pogodio za Dallas, a Dion Drena Beljo zabio je za Dinamo u novoj pobjedi 'modrih'.

Dalić o Perišiću na Poljudu

Igor Matanović zaigrao je za Freiburg u subotu protiv Leipziga u posljednjem, 34. kolu Bundeslige. Njegova momčad slavila je 4-1, a on je zabio gol u 26. minuti za 2-0. Prije njega je pogodio Jan-Niklas Beste, a u drugom dijelu Matthias Ginter i Derry Scherhant. Za Leipzig je u prvom dijelu pogodio Assan Ouedraogo.

Freiburg je sedmi na tablici i ima zasigurno Konferencijsku ligu iduće sezone, ali u srijedu mu slijedi najveći test do sad. U finalu Europske lige igrat će protiv Aston Ville u Istanbulu (21.00 sati, Arena Sport 1).

Ivan Perišić je odigrao sjajan susret za PSV protiv Twentea. Njegov tim slavio je 5-1; za ovosezonskog prvaka Nizozemske redom su zabijali Ryan Flamingo, Noah Fernandez, Dennis Man, Guus Til i Ricardo Pepi. Perišić je asistirao za golove Flaminga i Mana. Za Twente je pogodio Sondre Orjasaeter, a Marko Pjaca je odigrao 88 minuta susreta za poraženi tim. PSV je ranije u sezoni potvrdio titulu prvaka i obranio naslov iz prošle godine. Perišićeve asistencije pogledajte OVDJE.

Petar Musa opet je zabio za Dallas u pobjedi protiv San Jose Earthquakesa. 'Vatreni' je zabio za 2-1, a osim njega su za Dallas pogodili Patrickson Delgado i Sam Sarver; za San Jose su zgoditke dali Beau Leroux i Reid Roberts. Musa je trenutačno treći najbolji strijelac lige s 12 golova i dvije asistencije u 13 susreta. Bolji od njega su trenutačno Lionel Messi koji ima isti broj golova, ali tri asistencije više te Belgijac Hugo Cuypers koji je do sad zabio gol više od spomenutog dvojca.

Dinamo je pobijedio Slaven Belupo u pretposljednjem, 35. kolu HNL-a 4-1. Potencijalni reprezentativac i napadač koji igra sezonu iz snova Dion Drena Beljo zabio je za 'modre' u 80. minuti za 3-1. Osim njega, za Dinamo su još pogodili Fran Topić i Gabriel Vidović te Juan Cordoba, a za 'farmaceute' Filip Krušelj. Beljo je najbolji strijelac lige s 31 pogotkom i pet asistencija, a otprije je poznato kako je Dinamo novi prvak dok će Slaven Belupo sezonu završiti na sredini tablice.

