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GRAND SLAM

Mate Pavić se s Arevalom plasirao u četvrtfinale US Opena

Piše HINA,
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Mate Pavić se s Arevalom plasirao u četvrtfinale US Opena
Foto: Eduardo Munoz
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Oni su u osmini finala nadigrali Austrijanca Lucasa Miedlera i Australca Marca Polmansa sa 7-6 (3), 4-6, 6-3

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Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u četvrtfinale muških parova na zadnjem ovogodišnjem "grand slam" turniru, US Openu u New Yorku, oni su u osmini finala nadigrali Austrijanca Lucasa Miedlera i Australca Marca Polmansa sa 7-6 (3), 4-6, 6-3.

Sljedeći suparnici trećim nositeljima bit će šestopostavljeni par, odlična njemačka kombinacija Kevin Krawietz i Tim Puetz. Oni su sa 7-6 (1), 7-6 (5) nadigrali Britance Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

Nikola Mektić je s Amerikancem Austinom Krajicekom zaustavljen u osmini finala, njih su nakon čak tri sata 10 minuta igre sa 4-6, 7-6 (5), 7-6 (8) svladali četvrti nositelji Simone Bolelli i Andrea Vavassori. Nakon što su dobili prvi set, Mektić i Krajicek su ostvarili i rani "break" u drugom u kojem su imali prednost 3-1, ali ju nisu uspjeli zadržati. U "tie-breaku" su stigli na dva poena do pobjede, vodili su 5-4 uz dva servisa, ali oba su izgubili te su Talijani dobili set-loptu koju su i iskoristili. U trećem setu nije bilo gubitaka servisa da bi Bolelli i Vavassori prevladali i u produženom "tie-breaku" do 10 poena.

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Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

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