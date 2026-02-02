Matej Mandić ušutkao je Dance, kritizirali su ga: 'Besmisleno!'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon dramatične pobjede nad Islandom 34-33. U danskim medijima glavna je tema postao potez hrvatskog golmana Mateja Mandića nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Emotivna reakcija nakon pobjede

Dok su njegovi suigrači slavili na terenu dvorane Jyske Bank Boxen u Herningu, Mandić je potrčao prema tribinama gdje su bili smješteni danski navijači. Stavio je prst na usta i gestom ih ušutkao, što je izazvalo brojne reakcije. Danska publika, koja je čekala finale svoje reprezentacije protiv Njemačke, tijekom cijelog susreta za broncu otvoreno je navijala za Island i zviždala hrvatskim rukometašima.

Nakon utakmice, hrvatski je golman objasnio svoj potez za dansku televiziju TV2.

​- Dobili smo podršku od naših navijača tijekom utakmice, ali na kraju su nam danski navijači počeli zviždati kako bi pomogli Islandu. Htjeli su pomoći i Nijemcima u polufinalu. Ali moja reakcija dogodila se u trenutku. Nije to bilo ništa osobno. Zvižduci su nas, na neki način, dodatno motivirali - rekao je Mandić.

Danski komentator bez milosti

Iako je Mandić pojasnio kako je njegova reakcija bila isprovocirana atmosferom u dvorani, stručni sukomentator danske televizije TV2 Peter Bruun Jørgensen oštro je kritizirao takvo ponašanje. Ocijenio je Mandićev potez neprimjerenim i neshvatljivim.

​- Čudno je da, umjesto da bude sretan zbog osvajanja bronce, što je velik uspjeh za Hrvatsku, radi nešto ovakvo. To izgleda potpuno besmisleno. Trebao je slaviti sa suigračima, a ne se baviti publikom - kazao je Jørgensen.

Danski stručnjak naglasio je kako je navijanje i pritisak s tribina sastavni dio sporta te da se profesionalni sportaši moraju znati nositi s time.

​- Publika ima pravo navijati kako želi. To je dio sporta i igrači to moraju prihvatiti. Igrač ne može odlučiti tko će dobiti podršku publike - zaključio je.