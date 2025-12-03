Mateo Lisica ima mononukleozu i neće igrati do kraja ove godine

Dinamovac Mateo Lisica (22) odigrao je svoje za ovu godinu. Iz kluba su obavijestili kako zbog bolesti mononukleoze neće nastupati u utakmicama protiv Hajduka, Betisa, Slaven Belupa i Lokomotive.

Da nešto nije u redu s krilnim napadačem bilo je jasno uoči utakmice protiv Gorice kad je trener Mario Kovačević otkrio kako je Mateo bolestan. No naknadni testovi utvrdili su ipak ozbiljniju dijagnozu od viroze, kako su prvotno mislili.

Mononukleoza je virusna infekcija koju najčešće uzrokuje Epstein-Barr virus i prenosi se slinom, pa se često naziva i “bolest poljupca”. Simptomi uključuju umor, povišenu temperaturu, grlobolju, natečene limfne čvorove te povećanje slezene i jetre. Sama bolest može trajati nekoliko tjedana, ali iscrpljenost se ponekad osjeća i mjesecima nakon infekcije.

Kod sportaša mononukleoza ima posebno važan utjecaj jer povećana slezena nosi rizik od puknuća ako se osoba prerano vrati fizičkim aktivnostima, osobito kontaktnim sportovima. Zbog toga liječnici preporučuju potpuni odmor dok traju simptomi, a povratak treninzima tek kada se laboratorijski nalazi normaliziraju i kada slezena više nije povećana.

U praksi to znači da sportaši često moraju pauzirati najmanje četiri do šest tjedana, a ponekad i dulje, ovisno o težini bolesti i individualnom oporavku. Mononukleoza nije samo obična viroza, nego stanje koje zahtijeva strpljenje i pažljiv povratak sportskim aktivnostima kako bi se izbjegle ozbiljne komplikacije.

Lisica je u Dinamo stigao početkom srpnja iz Istre 1961 za 1,3 milijuna eura odštete i bio prvi izbor Kovačevića na desnom krilu. Odigrao je 19 utakmica i zabio četiri gola uz četiri asistencije u svim natjecanjima.