Matjaž Kek najavio Lokomotivu: Volio bih da naši dragulji budu motiviraniji od njihovih...

Nogometaši Rijeke u subotu od 20 sati gostuju kod Lokomotive na Maksimiru u 7. kolu HNL-a. Riječani na Maksimir dolaze potaknuti dobrom igrom i uvjerljivom pobjedom nad Osijekom, kojeg su svladali 4-1. Zagrebačka momčad, pak, ne nalazi se u dobrom nizu. Prije pobjede u Kupu protiv Tomislava iz Donjih Andrijevaca upisala je četiri uzastopna poraza. Utakmicu su najavili trener Matjaž Kek i polivalentni branič Justas Lasickas.

- Lokomotiva je utakmica koja će pokazati u kojem ćemo smjeru ići prije važnog tjedna s kup-utakmicom i utakmicom protiv Hajduka. Lokomotiva je pobjedom u Kupu prekinula negativan niz, a nama je ovaj tjedan dobro došao za trening i pripremu nekih igrača koji još nisu na razini koju sam želio. Očekujem uzbudljivu utakmicu s puno mladih igrača na obje strane. Naš cilj je nastaviti pozitivnu seriju - rekao je Kek.

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trenera Rijeke pitali su i koje je pravo lice njegove momčadi, ono koje je pobijedilo Osijek 4-1 ili ono koje je protiv Gorice odigralo 0-0.

- Ni jedna ni druga utakmica nisu ono konačno. Ova momčad još je u izgradnji, a amplitude u igri to pokazuju. Dobro je bilo protiv Osijeka, ali bilo je i stvari za popraviti na kojima smo radili ovaj tjedan. Vjerujem da će to biti Rijeka koja će nas sve razveseliti - dodao je.

Lokomotiva tradicionalno daje priliku brojnim mladim igračima, a među njima je i Rijekin ofenzivac Dominik Thaqi, koji u Lokomotivi skuplja iskustvo.

- Protiv Rijeke svi su motivirani. Rijeka je godinama u vrhu hrvatskog nogometa, a utakmice Lokomotive i Rijeke donose uzbuđenja. Volio bih da naši dragulji budu motiviraniji od njihovih. Razmišljam o svojim igračima i u tom smjeru išla je priprema - rekao je Kek.

Dodao je da očekuje i određene prilagodbe domaće momčadi.

- Lokomotiva će sigurno prilagoditi način igre Rijeci. Pogledali smo njihove utakmice, malo su promijenili igrački kadar, a kvaliteta momčadi vidi se i u prilagodbi situacijama koje utakmica donosi. To pokazuje zrelost i tako bih želio da izgleda momčad koju vodim - poručio je.

Susret je najavio i Lasickas, koji je dobro otvorio sezonu s dva gola i jednom asistencijom.

- Važna utakmica, kao i svaka druga. Lokomotiva je dobro ušla u sezonu, a zatim upala u seriju nešto lošijih rezultata. Mi se fokusiramo na sebe i uzbuđeni smo zbog novog izazova. Imali smo cijeli tjedan za pripremu. Nakon Osijeka nije bilo slavlja, nego smo se odmah posvetili napornim treninzima kako bismo dodatno napredovali - rekao je Lasickas.

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Svoj individualni učinak ne stavlja u prvi plan.

- Ne pridajem tome previše pozornosti. Momčad je ispred svih. Nije važno tko postiže golove, nego uspjeh momčadi - zaključio je.