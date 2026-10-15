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PRIPREME ZA NBA

Matković sjajno gađao trice u pobjedi Pelicansa nad Dallasom

Piše HINA,
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Matković sjajno gađao trice u pobjedi Pelicansa nad Dallasom
Foto: Kevin Jairaj
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Karlo Matković raspalio je u Dallasu: ubacio 11 koševa i vodio Pelicanse do pobjede 101-97 u predsezoni

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Hrvatski košarkaš Karlo Matković zabio je 11 koševa za New Orleans Pelicanse koji su u srijedu predsezonskoj utakmici sa 101-97 svladali domaće Dallas Maverickse.

Matković je na terenu proveo 17:34 minuta i zabio tri trice (šut iz igre 3/4 , trice 3/4) i dva je puta bio precizan s linije slobodnih bacanja. Tomu je dodao još dva skoka. najbolji strijelac Pelicansa bio je Jeremiah Fears. Poraženu momčad je sa 16 ubačaja predvodio Tobi Lawal.

Ovo je druga pobjeda Pelicansa u tri predsezonske utakmice, a u subotu ih čeka ogled protiv Washington Wizardsa.

Regularna sezona NBA počinje 20. listopada kada će New York Knicksi krenuti u obranu naslova prvaka protiv  Philadelphia 76ersa. Prvog dana nove sezone odigrat će se još dvije utakmice - Detroit Pistonsi će dočekati  Boston Celticse, a San Antonio Spursi Oklahoma City Thunder.

New Orleans Pelicansi prvu utakmicu igraju 21. listopada i to protiv Indiana Pacersa za koje igra Ivica Zubac.   

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