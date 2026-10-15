Matković sjajno gađao trice u pobjedi Pelicansa nad Dallasom

Hrvatski košarkaš Karlo Matković zabio je 11 koševa za New Orleans Pelicanse koji su u srijedu predsezonskoj utakmici sa 101-97 svladali domaće Dallas Maverickse.

Matković je na terenu proveo 17:34 minuta i zabio tri trice (šut iz igre 3/4 , trice 3/4) i dva je puta bio precizan s linije slobodnih bacanja. Tomu je dodao još dva skoka. najbolji strijelac Pelicansa bio je Jeremiah Fears. Poraženu momčad je sa 16 ubačaja predvodio Tobi Lawal.

Final: Pelicans 101, Mavs 97 John Poulakidas: 16 PTS, 4 REB, 1 BLK Tobi Lawal: 16 PTS, 4 REB, 1 AST, 1 BLK Seth Lundy: 13 PTS, 3 REB, 1 STL, 1 BLK Jeremiah Fears: 16 PTS, 3 REB, 5 AST, 3 STL Karlo Matković: 11 PTS, 2 REB Jaron Pierre Jr.: 10 PTS, 2 REB, 1 AST Dallas (1-2) ends its preseason on Friday against Atlanta. — Grant Afseth (@GrantAfseth) October 15, 2026

Ovo je druga pobjeda Pelicansa u tri predsezonske utakmice, a u subotu ih čeka ogled protiv Washington Wizardsa.

Regularna sezona NBA počinje 20. listopada kada će New York Knicksi krenuti u obranu naslova prvaka protiv Philadelphia 76ersa. Prvog dana nove sezone odigrat će se još dvije utakmice - Detroit Pistonsi će dočekati Boston Celticse, a San Antonio Spursi Oklahoma City Thunder.

New Orleans Pelicansi prvu utakmicu igraju 21. listopada i to protiv Indiana Pacersa za koje igra Ivica Zubac.