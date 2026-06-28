Matteoni: Petar Sučić mora biti u prvoj postavi čak i kad nije u formi. Donosi trku i agresivnost

Sjajnu utakmicu za Hrvatsku protiv Gane (2-1) odigrao je Petar Sučić. Odličan nastup okrunio je pogotkom u 31. minuti susreta; Hrvatska ne zabija puno golova van 16 metara, ali veznjak je pogodio kirurški precizno pored nemoćnog Asarea. Njegov performans i igračke kvalitete komentirao je u HRT-ovoj emisiji Americani Robert Matteoni.

- Njegovi potencijali fizički i tehnički su takvi da i kad nije u formi treba imati mjesto u prvoj momčadi, jer donosi trku i agresivnost.

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Stručni analitičar smatra da je njegov stil igre vrlo sličan Marcelu Brozoviću te kako njegovo vrijeme tek dolazi.

- Za razliku od Brozovića koji je jednostavan, on ima vic u igri, dobre pasove. S godinama će biti sve bolji.

Vezna linija je po njemu ključ uspjeha naše reprezentacije, ako gledamo prošla velika natjecanja.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- U razdoblju od 1998. godine do danas, mi smo imali najbolje dionice s uspostavljenom veznom linijom. Nije slučajno da se s poklapanjem sjajne vezne linije dogodi da dođemo do finala ili do medalje. Kad ti hardveru reprezentacije daš moć krilnih i bočnih igrača, onda je jasno što slijedi. Igramo više s veznim igračima i kompenziramo manjak brzine tehničko-taktički potkovanim igračima.