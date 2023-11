Matthäus: Bjelica ne poznaje Bundesligu. Trebao bi spasiti Union, a to će biti težak zadatak

Lothar Matthäus, legendarni njemački nogometni reprezentativac, kritički se osvrnuo na imenovanje hrvatskog trenera Nenada Bjelice za glavnog trenera Union Berlina, rekavši da to za berlinski klub predstavlja "veliki rizik".

Matthäus je stručni komentator nogometnih vijesti za njemački Sky Sport, a u specijaliziranoj emisiji Sky90 osvrnuo se na dolazaka Bjelice koji je u nedjelju službeno predstavljen u Union Berlinom, naslijedivši Švicarca Ursa Fischera koji je klub vodio pet godina i prošle ga sezone pretvorio u najveće iznenađenje Bundeslige izborivši plasman u Ligu prvaka. Unatoč dovedenim pojačanjima Union je novu sezonu započeo nizom prvenstvenih poraza i ranim ispadanjem u domaćem kupa pa je prije dva tjedna Fischer dobio otkaz.

Unatoč vijestima da će na njegovo mjesto doći bivši proslavljeni španjolski nogometaš Raul Gonzalez, vodstvo kluba je spasilačku misiju odlučilo povjeriti 52-godišnjem hrvatskom stručnjaku koji je bez posla bio otkako mu je u listopadu uručen otkaz u turskom Trabzonsporu.

Matthaus ukazuje na probleme

Bjelici će ovo biti prvi trenerski angažman njemačkoj Bundesligi u kojoj je proveo tri godine tijekom igračke karijere (2001. - 2004.), noseći dres Kaiserslauterna.

Foto: Matthias Koch/DPA

- On još ne poznaje Bundesligu, osim kao igrač. No, to je bilo jako davno - rekao je Matthäusu programu njemačkog Sky Sporta te dodao:

- Netko tko nikada nije bio trener u Bundesligi bi trebao spašavati Union Berlin, to je težak i vrlo osjetljiv zadatak.

No, Bjelica je samouvjeren i ne smatra da će to imati ikakvog utjecaja na njegov rad u Berlinu.

Foto: Matthias Koch/DPA

Union Berlin je pod vodstvom privremenog trenera Marca Grotea u subotu odigrao 1-1 na svom terenu i sa sedam bodova se nalazi na predzadnjem, 17. mjestu Bundeslige, sa samo bodom više od Kölna koji je na začelju.

Bjelica će premijeru na klupi Uniona imati u utakmici 5. kola skupine C Lige prvaka. Berlinska momčad u srijedu gostuje kod portugalske Brage s kojom se još uvijek bori za treće mjesto u skupini koje vodi u nokaut fazu Europske lige, a Bjelica će debi u Bundesligi imat protiv Bayerna na Allianz Areni (subota, 15.30 sati).